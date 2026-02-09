Einbruch in Wohnung – Bogenhausen

Im Zeitraum von Mittwoch, 04.02.2026, 13:45 Uhr, bis Donnerstag, 06.02.2026, 20:40 Uhr, kam es in Bogenhausen zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses.

Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam über ein Fenster in eine Wohnung ein. Im Anschluss wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Schließlich entwendete er Handtaschen, Schlüssel, ein Tablet sowie einen Möbeltresor. Der Entwendungsschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Der Täter entfernte sich daraufhin mit der Tatbeute vom Tatort.

Vor Ort führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Zur Alten Ziegelei, Marie-Luise-Kaschnitz-Straße und Carry-Brachvogel-Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.