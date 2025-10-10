Einbruch in Wohnung – Neuhausen

Im Zeitraum von Dienstag, 02.10.2025, bis Donnerstag, 09.10.2025, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Neuhausen.

Es wurden mehrere Räume durchsucht sowie Schmuck und Bargeld im Wert eines fünfstelligen Betrages entwendet.

Anschließend flüchteten die Täter unter Mitnahme der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hartliebstraße, Dom-Pedro-Straße und Volkartstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.