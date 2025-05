Einbruch in Wohnung – Waldtrudering – Zeugenaufruf

Am Sonntag, 04.05.2025, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 09:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner gewaltsam über die Terrassentür in die dortige Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein.

In der Wohnung wurde in beiden Stockwerken nach Tatbeute gesucht. Es wurden dabei Bilder von den Wänden genommen, Möbelstücke und Sicherungskästen beschädigt. Die Terrassentür wurde bei dem Aufbruch beschädigt.

Der oder die Täter verließen anschließend mit der Tatbeute u.a. Uhren und elektronische Geräte das Anwesen in unbekannte Richtung.

Am Sonntag, 04.05.2025, gegen 09:00 Uhr, bemerkte ein Nachbar die offenstehende Terrassentür und verständigte die Polizei über den Notruf 110. Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ingeborgstraße, Kaltenbachstraße, Königseestraße und Bartholomäerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.