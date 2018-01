Einbruch und Sachbeschädigung: Polizei kann zwei Jugendliche festnehmen

Am Montag, 29.01.2018, gegen 21.40 Uhr, gelangten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren in der Nymphenburger Straße über die Tiefgarage in ein Geschäftsgebäude. Sie fuhren mit dem Aufzug zunächst in den 2., 3. und 5. Stock. Der 14-Jährige versuchte mit einer mitgebrachten Axt die jeweiligen Zugangstüren aufzuhebeln. Dies misslang ihm jedoch.

Schließlich gelang es dem 14-Jährigen im 9. Stockwerk die Zugangstür aufzuhebeln und in die Räumlichkeiten einer Kanzlei einzudringen. Als er die Tür zu einem Konferenzraum öffnete, traf er dort auf den Inhaber, der noch ein Meeting abhielt.

Der maskierte 14-Jährige rannte zum Aufzug zurück, wo sein Begleiter auf ihn wartete. Anschließend flüchteten sie durch die Tiefgarage.

Noch während die Polizei vor Ort die Anzeige aufnahm, ging über den Notruf 110 der Hinweis ein, dass in der Erzgießereistraße zwei Jugendliche gerade versuchten einen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Die eingesetzten Beamten konnten noch an Ort und Stelle den 14- und den 17-Jährigen festnehmen. Es konnte schnell ein Zusammenhang zu dem Einbruch in dem Geschäftsgebäude in der Nymphenburgerstraße hergestellt werden.

Bei einer anschließenden Vernehmung zeigte sich der 17-Jährige weitgehend geständig. Der 14-Jährige machte keinerlei Angaben.

Während der 17-Jährige nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen wurde, wurde der 14-Jährige der Haftanstalt überstellt. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.