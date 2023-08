Einbruchserie im Tierpark Hellabrunn – Täter jetzt festgenommen

Bereits am Samstag, 29.07.2023, gegen 22:35 Uhr, und am Samstag, 05.08.2023, gegen 23:20 Uhr, verschaffte sich ein bis dahin unbekannter Täter unbefugten Zutritt in den Tierpark Hellabrunn. Anschließend verschaffte er sich Zutritt in eine dort befindliche Gaststätte ein und entwendete Getränke sowie Bargeld im dreistelligen Bereich. Danach entfernte er sich in beiden Fällen von der Tatörtlichkeit.

Am Samstag, 12.08.2023, wurde die Örtlichkeit gezielt von der Polizei überwacht. Gegen 23:35 Uhr, konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Es handelt sich hierbei um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Nach der Sachbearbeitung, einer Anzeigenerstattung sowie der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 23-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).