Einbrüche in Fitnessstudios – Stadtgebiet München

Am Montag, 26.03.2024 und am Sonntag, 25.03.2024, kam es in Fitnessstudios im Bereich Schwabing und Ramersdorf zu Spindaufbrüchen in den jeweiligen Umkleideräumlichkeiten.

In beiden Fällen wurden hochwertige Armbanduhren entwendet. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen nicht vor. Mit weiterem Auftreten der Täter ist zu rechnen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Die Münchner Polizei möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, hochwertige Armbanduhren/Schmuckstücke und andere Wertsachen während des Trainings nicht in den Spinden aufzubewahren.