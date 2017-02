Eine Million chronisch Kranke in Bayern besser behandelt

DAK-Gesundheitsprogramme verhindern Folgeerkrankungen und steigern Lebensqualität

In Bayern nahmen Ende 2015 über eine Million Patienten mit chronischen Krankheiten an speziellen Gesundheitsprogrammen teil – im Fachjargon Disease-Management-Programme (DMP) genannt. Im Vergleich zum Jahr 2008 ist dies ein Anstieg um 53 Prozent. Darauf weist die DAK-Gesundheit mit Blick auf den aktuellen „Qualitätsbericht 2016“ der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hin. Die Programme verbessern die Gesundheit von Menschen mit chronischen Erkrankungen. Das Risiko schwerwiegender Folgen wird so reduziert. Allein bei der DAK-Gesundheit haben sich bundesweit knapp 700.000 Patienten dafür entschieden.

In Bayern nahmen 2015 über 500.000 Menschen mit Typ 2-Diabetes und knapp 28.000 Patienten mit Typ 1-Diabetes an einem DMP teil. In die Gesundheitsprogramme für Asthma und COPD waren rund 250.000 Patienten eingeschrieben, in das DMP für Patienten mit Koronarer Herzkrankheit knapp 240.000. Weitere 18.000 Bayerinnen hatten am DMP Brustkrebs teilgenommen.

Der „Qualitätsbericht 2016“ der KBV zeigt: Patienten, die an einem speziell für sie konzipierten Gesundheitsprogramm teilnehmen, leben gesünder. Laut der Analyse verbessern sich beispielsweise Blutdruck- und Blutzuckerwerte. Außerdem nehmen die Betroffenen regelmäßiger an wichtigen Vorsorgeuntersuchungen teil, so dass Folgeerkrankungen rechtzeitig erkannt oder ganz verhindert werden können. Die Gründe dafür: Die teilnehmenden Ärzte behandeln nach dem neuesten medizinischen Stand und die Patienten bekommen umfassende Informationen zum richtigen Umgang mit ihrer Erkrankung. Die DAK-Gesundheit bewertet die steigenden Teilnehmerzahlen an den DMP in Bayern deshalb positiv: „Unsere Gesundheitsprogramme kommen bei den chronisch kranken Versicherten an“, kommentiert Brigitte Haugeneder, DMP-Expertin der DAK-Gesundheit in Bayern, den Bericht der KBV. „Sie setzen sich aktiv mit ihrer Erkrankung auseinander und fühlen sich oft schon nach kurzer Zeit fitter und gesünder.“

Neben den bereits bestehenden Gesundheitsprogrammen sind weitere DMP für Rückenschmerzen und Depressionen in Planung.

Weitere Informationen zu den Gesundheitsprogrammen der DAK-Gesundheit: www.dak.de/dmp