Eine Note besser! Mehr Chancen-Gerechtigkeit für Grundschulkinder

Ob mit Einzelnen oder in der Gruppe, ob Sprach-/Leseförderung, Hilfe bei der Wochenplanaufgabe oder Sozialtraining – in Intensivierungsstunden an der Grundschule an der Walliser Straße wird den Jüngsten geholfen, besser durch den Alltag zu kommen. Mit dem Projekt „Eine Note Besser!“ unterstützt die Stiftung Gesellschaft macht Schule gGmbH Grundschulkinder mit schwierigen Startbedingungen und sorgt so für mehr Chancen-Gerechtigkeit. Die Bildungsstiftung der Stadtwerke München unterstützt das über vier Jahre laufende Projekt mit 39.000 Euro.

Nicht alle Kinder erfahren zu Hause die Unterstützung, die sie für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn brauchen. Und viele Bildungsangebote informeller Art, aber auch Nachhilfeunterricht kosten Geld, das nicht von allen Haushalten aufgebracht werden kann. Deshalb fördert die SWM Bildungsstiftung unter dem Motto „Chancen ermöglichen – Erfolge erleben“ Projekte, die die Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher erhöhen. Damit setzen sie dort an, wo die Angebote und Leistungen von Kindertagesstätte und Schule aufhören oder nicht ausreichen, um individuelle Benachteiligungen auszugleichen.

Eines dieser Projekt ist „Eine Note besser!“, das die Stiftung Gesellschaft macht Schule mit Unterstützung der Castringius Kinder und Jugend Stiftung München entwickelt hat. Die in den Stundenplan integrierten Zusatzangebote für die Kinder ergänzen passgenau das bestehende Ganztags-Angebot an der Grundschule. Barbara Ruck, Geschäftsführerin Stiftung Gesellschaft macht Schule: „Die Kinder werden umfassend gefördert – sprachlich, sozial-emotional, fachlich und kreativ. Die Inhalte reichen dabei von Kreativangeboten über Leseförderung bis hin zum Umgang mit Konflikten. Damit werden sie für ihren weiteren schulischen wie auch den späteren beruflichen Lebensweg bestmöglich vorbereitet. Eine Kombination aus Gruppen-Projektarbeit und individuellem Coaching stellt sicher, dass die fachliche Förderung am einzelnen Kind orientiert ist und zugleich der Rückhalt einer gesunden Klassengemeinschaft gewährleistet wird.“

Die Kinder werden kontinuierlich das ganze Schuljahr hindurch und von der 1. bis zur 4. Jahrgangsstufe von einem festen Team von Fachkräften gefördert. Es hat sich gezeigt, dass diese Bindung an feste Bezugspersonen einen positiven Effekt auf das Lernen hat. Auch Lehrkräfte und Eltern werden eingebunden, um gemeinsam die Entwicklung der Kinder zu unterstützen.

Martin Janke, Geschäftsführer SWM Bildungsstiftung: „Neben der Einbindung von Schule und Elternhaus ist die Langfristigkeit des Projekts das A und O. Über vier Jahre hinweg werden die Kinder in der Grundschule unterstützt. Diese Förderung ist sehr wichtig, gerade angesichts auch der Ergebnisse der vor kurzem veröffentlichten Pisa-Studie. Die Grundlage für Lernerfolge und später positive Berufsbiografien wird ganz am Anfang gelegt. Deshalb freut es mich sehr, dass wir dieses nachhaltige Bildungsprojekt unterstützen können.“

Im Jahr 2023 hat die SWM Bildungsstiftung elf Projekte mit insgesamt 450.000 Euro unterstützt. Seit 2007 wurden mehr als 9,4 Millionen Euro an 141 Projekte ausgeschüttet, von denen tausende junge Menschen profitiert haben. Die Stiftung ist Teil des breiten gesellschaftlichen Engagements der SWM.

Stiftung Gesellschaft macht Schule gGmbH

Die Stiftung Gesellschaft macht Schule setzt sich seit 2003 für mehr Chancen von Kindern und Jugendlichen mit herkunftsbedingten Bildungsnachteilen ein. Hierfür arbeitet sie eng mit Münchner Grund- und Mittelschulen in sozialen Brennpunkten im gebundenen Ganztag zusammen. Ihre Projekte verfolgen drei übergeordnete Ziele: Werte des Miteinanders vermitteln, das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen stärken sowie deren Talente fördern. Weitere Infos: www.gesellschaft-macht-schule.de