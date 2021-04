Eine verletzte Person bei Brand in einem Mehrfamilienhaus

Am Freitag, 23.04.2021, gegen 15:25 Uhr, meldete sich ein Mitteiler bei der Feuerwehr und der Polizei und gab an, dass es in einer Wohnung in der Cincinnatistraße brennen würde. Aufgrund dessen wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es in einer Wohnung im Erdgeschoss brannte und alle Bewohner des Hauses schon außerhalb des Anwesens waren. Für die Arbeit der Feuerwehr wurde die Cincinnatistraße durch die Polizeistreifen gesperrt und eine Sammelstelle für die Anwohner eingerichtet. Dadurch konnte auch ausgeschlossen werden, dass noch etwaige andere Personen im Gebäude wären.

Durch den sich entwickelten Rauch wurde eine Person verletzt, bei diesem handelte es sich um den Bewohner der brennenden Wohnung, einen 47-Jährigen aus München. Dieser war zu Beginn des Brandes nicht in der Wohnung und wollte bei Eintreffen, nachdem er den Rauch feststellte, nach seinen zwei Kindern sehen. Diese befanden sich zu diesem Zeitpunkt jedoch schon außerhalb des Anwesens. Der 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach erster Inaugenscheinnahme eines Brandfahnders der Münchner Kriminalpolizei liegt die Brandursache mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem Defekt einer Mehrfachsteckdose. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Die beiden Kinder wurden der eingetroffenen Mutter übergeben.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren. Die Brandwohnung selbst wurde versiegelt.