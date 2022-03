Einfach helfen – Hilfsgüter für die Ukraine aus dem Werksviertel-Mitte

Seit Anfang März koordiniert und organsiert die Unternehmensfamilie Werksviertel-Mitte unter dem Motto „Werksviertel-Mitte & Friends – helping hands“ verschiedene Hilfsangebote für geflüchtete Menschen in München sowie für die Menschen in der Ukraine. Dazu gehören Unterkünfte, kostenlose Freizeitangebote sowie Geld- und Sachspenden von befreundeten Unternehmen. Am Freitag, den 18.3.2022, startete nun der bereits 2. Hilfstransport mit 25 Tonnen Hilfsgütern im Werksviertel-Mitte.

„In den Schock über den Ausbruch des Kriegs, mischte sich bei uns im Werksviertel-Mitte sehr schnell die Frage, ob und wie wir als Stadtquartier helfen können.“, erklärt Josef Glasl, Sprecher des Werksviertel-Mitte den Hintergrund der Hilfsaktion. Seit mehr als zwei Wochen kümmern sich Mitarbeiter aus allen Bereichen der Unternehmensfamilie darum, verschiedene Hilfsanpakete auf die Beine zu stellen. Dazu gehört zum Beispiel die Vermittlung von Unterkünften im Gambino Hotel sowie im Adina Munich. Auch das Wombats Hostel im Quartier stellt Zimmer. Über die werksvierteleigene Stiftung werden Spenden gesammelt. Es gibt mittlerweile kostenlose Freizeitangebote wie die Fahrt mit dem Umadum Riesenrad für geflüchtete Menschen, um für ein paar Augenblicke den Kopf freizubekommen. „Wir planen in unserem Container Collective ein kostenloses Helping-Hands-Café, in dem sich die ukrainische Community treffen und austauchen kann.“, führt Glasl weiter aus. Gemeinsam mit dem Wertebündnis Bayern startete das Stadtquartier regelmäßige Friedensbotschaften, bei denen die Friedensglocke, die sich seit Herbst im Werksviertel-Mitte befindet, von Schulklassen und Firmen geläutet wird.

Hilfe vor Ort und in der Ukraine



Über den Werksviertel Versicherungsmakler entstand im Rahmen der Hilfsaktion der Kontakt zu Camion Pro e.v., dem Berufsverband der deutschen Transportunternehmen. Einer der Werksviertel Versicherungsmakler engagiert sich zudem seit geraumer Zeit bei Stelp! Supporter on site, einer Organisation, die internationale Hilfstransporte organisiert. Getreu dem Werksviertel-Mitte-Motto „Einfach machen“ kam über die Tage eines zum anderen. „Wir haben von zahlreichen Unternehmen, mit denen wir für Veranstaltungen oder beim Betrieb unser Gastro zusammenarbeiten, ein unglaublich großes Spenden-Feedback auf unsere Anfragen bekommen.“, so Glasl. Ein erster Transport mit Hilfsgütern, der in Kooperation mit Stelp! und Camion Pro organisiert wurde, erreichte daher bereits vergangene Woche sein Ziel in Moldawien. Am Freitag, den 18.3.2022, startete im Werksviertel-Mitte nun der Transport MOLDAWIEN2 mit Getränken, Lebensmitteln, Hygienartikeln sowie weiteren Hilfsgütern.

„Dank des Knowhows aus der Unternehmensfamilie und unserer Partner konnten wir uns schnell in alle Formalitäten in Zoll- und Dokumentfragen einarbeiten, um sicherzustellen, dass die Hilfe auch wirklich dort ankommt, wo sie dringend benötigt wird.“, erklärt Glasl. „Wir haben uns für die ersten beiden Hilfstransporte bewusst Moldawien ausgesucht, da das Land in der Pro-Kopf-Statistik bisher die meisten geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen hat.“ In den kommenden Wochen wird die Hilfsaktion „Werksviertel-Mitte & Friends – helping hands“ im weiter ausgebaut. Das betrifft sowohl die Angebote für Geflüchtete vor Ort in München als auch Hilfstransporte in Richtung Ukraine.

„Helfen gehört zur DNA des Werksviertel-Mitte. Wir leben mit allen hier ansässigen Unternehmen und Partnern einen Siedlergedanken. Dazu gehört, dass wir einander wertschätzen, aber auch unterstützen, wo immer es geht. Es freut uns sehr, dass unsere Hilfsaktion gezeigt hat, wie belastbar dieses Netzwerk mittlerweile ist und, dass wir damit nicht nur im, sondern auch außerhalb des Werksviertel-Mitte Gutes bewirken können. Ich möchte mich dennoch ausdrücklich beim gesamten Organisationsteam und allen Spendern für Ihren Einsatz bedanken, die in so kurzer Zeit so viel erreichen konnten.“, erklärt Glasl. Er bringt aber auch zum Ausdruck, dass es allen Beteiligten lieber wäre, wenn dieser Einsatz gar nicht erst nötig geworden wäre. Die Klänge der Friedensglocke im Werksviertel-Mitte werden in den kommende Tagen und Wochen daran erinnern, was sich alle im Stadtquartier am Münchner Ostbahnhof und darüber hinaus wünschen: ein Leben in Frieden.



Alle Informationen zur Aktion „Werksviertel-Mitte & Friends – helping hands“ sowie Beteiligten Unternehmen und Spendern finden Sie auf unserer Aktionsseite. Fortlaufende aktualisierte Informationen erhalten Sie in unserer Chronik zur Hilfsaktion.