„Einmal abhören bitte!“ – Helios Kliniken Oberbayern starten Gesundheitspodcast

Gesundheit aufs Ohr: Gemeinsam mit Radio-Arabella-Moderatorin Steffi Schaller gehen Expertinnen und Experten der Helios Kliniken Oberbayern im Podcast „Einmal abhören bitte!“ künftig alle zwei Wochen medizinischen Themen auf den Grund.



Was hilft bei Tinnitus? Ist zu viel Sport ungesund? Und wie bereite ich mich optimal auf eine Geburt vor? Auch abseits von Corona sind Themen rund um die Gesundheit gefragt wie nie zuvor. Das breite Wissen und die langjährige Erfahrung der Expertinnen und Experten der Helios Kliniken Oberbayern gibt es ab sofort für alle zum Nachhören – im neuen Gesundheitspodcast „Einmal abhören bitte!“.

In zunächst zwölf Folgen sprechen sie über wissenswerte Themen aus der Medizin. Sie klären über Vorurteile und Mythen auf und geben hilfreiche Tipps für die eigene Gesundheit. Ob auf dem Weg nach Hause, beim Autofahren oder entspannt auf der Couch – alle Folgen können zeit- und ortsunabhängig gehört werden und sind so ein nützlicher Begleiter im Alltag.

„Mit unserem Podcast wollen wir häufige Fragen zu Krankheitsbildern und Behandlungsmöglichen beantworten“, sagt Klinikgeschäftsführer Florian Aschbrenner. „Dabei ist es uns wichtig, auch komplexe medizinische Zusammenhänge einfach, anschaulich und unterhaltsam zu vermitteln.“

Der Gesundheitspodcast entsteht in Zusammenarbeit mit dem Münchner Radiosender Arabella und wird moderiert von Steffi Schaller. Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe: „Mich interessieren medizinische Zusammenhänge ebenso wie die Menschen, die in den oberbayerischen Helios Kliniken arbeiten“, sagt die Arabella-Moderatorin und gibt offen zu: „Mein Medizinwissen beruht weitgehend auf Arztserien. Umso mehr freue ich mich, mit den Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen und direkt nachfragen zu können.“

Neue Folgen alle zwei Wochen donnerstags

Die erste Episode von „Einmal abhören bitte!“ erscheint am Donnerstag, 1. Juli, neue Folgen dann immer alle zwei Wochen donnerstags. Den Auftakt macht der Chefarzt der Notaufnahmen der Münchner Helios Kliniken, Florian Heindl. Mit ihm spricht Steffi Schaller zum Thema „Wenn Sekunden Leben retten – Was passiert wirklich in der Notaufnahme?“. Weitere Folgen beschäftigen sich mit Rückenschmerzen im Homeoffice, der Wirksamkeit von Antibiotika oder den Risiken bei einer Narkose.

Zu finden ist der neue Gesundheitspodcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, iTunes oder Amazon Music. Zudem werden alle Folgen mit Hintergrundinformationen auf helios-gesundheit.de/oberbayern sowie auf radioarabella.de veröffentlicht.