Einsatzbilanz Freinacht – Stadt und Landkreis München

Die sogenannte „Freinacht“ bezeichnet heuer die Nacht von Dienstag, 30.04.2024, auf Mittwoch, 01.05.2024. In dieser Nacht ist es Brauch, kleinere Streiche zu spielen. Zudem ziehen in der Regel Jugendgruppen umher und feiern.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München verzeichnete in der diesjährigen „Freinacht“ insgesamt 472 Einsätze. Von diesen Einsätzen konnten elf eindeutig dem Brauchtum der „Freinacht“ zugeordnet werden.

Als exemplarische Fälle seien folgende Einsätze genannt:

Gegen 22:00 Uhr warfen mehrere Jugendliche mit Wasser gefüllte Luftballons von einem Hausdach in der Pflugstraße auf Passanten und Fahrradfahrer. Laut Mitteilung einer Passantin sei ein Radfahrer hierdurch beinahe zu Fall gekommen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten weder die Jugendlichen noch ein Fahrradfahrer angetroffen werden. Zudem wurden auch keine Beschädigungen im nahen Umfeld festgestellt.

Gegen 22:45 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass eine circa zehnköpfige Personengruppe im Bereich der Theresienwiese Flaschen gegen geparkte Fahrzeuge geworfen hätte. Im Rahmen der eingeleiteten Maßnahmen wurde eine Personengruppe angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Des Weiteren wurden mehrere geparkte Fahrzeuge einer näheren Betrachtung unterzogen. Es konnten keine Schäden festgestellt werden. Die Personen der Gruppe wurden daraufhin ermahnt und aus der Kontrolle entlassen.

Gegen 23:15 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in der Feldkirchner Straße in Aschheim zwei Jugendliche randaliert hätten. Hierbei hätten sie an mehrere Schaufenster geschlagen sowie versucht ein Fahrrad umzuwerfen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hatten sich die Jugendlichen bereits in Richtung Dornach entfernt. Es konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.

Die diesjährige „Freinacht“ kann, wie bereits im letzten Jahr, als vergleichsweise ruhig bezeichnet werden.