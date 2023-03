Eishockey-Benefizspiel der Münchner Flughafenfeuerwehr: Über 7.000 Euro für einen guten Zweck

Über ein spannendes Match konnten sich die gut 500 Zuschauer beim Eishockey-Benefizspiel am 18. Februar 2023 in der Weihenstephan Arena in Freising freuen, als die Mannschaft der Münchner Flughafenfeuerwehr gegen die LA Ice Breakers, eine der bekanntesten Benefiz-Eishockeymannschaften der Region, antrat. Bei freiem Eintritt konnten durch Spenden, Essen- und Getränkeverkauf und einer Tombola mehr als 7.000 Euro gesammelt werden.

Die Spende geht in diesem Jahr an das gemeinnützige „Team Bananenflanke Landshut“. Bei dem Verein handelt es sich um ein Fußballteam, bestehend aus Kindern und Jugendlichen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen, das sich für Integration beim Sport einsetzt. Gerd Aufleger (hinten links), Vorstand vom „Team Bananenflanke Landshut“ freut sich über den Scheck von 7.000 Euro, den ihm Jan-Henrik Andersson, Geschäftsführer Commercial und Security der Flughafen München GmbH (hinten rechts), überreicht. Das Spiel endete übrigens 11:6 für die LA Ice Breakers – allerdings ist der wahre Gewinner das „Team Bananenflanke Landshut“.