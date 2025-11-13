Eislaufsaison im Prinzregentenstadion startet

Schlittschuhe abstauben, die Wartezeit ist vorbei: Wenn das Wetter mitspielt, beginnt im Prinzregentenstadion am kommenden Samstag, 15. November, die diesjährige Eislaufsaison. Aktuelle Infos gibt es auf www.swm.de/baeder/eislaufen.

Auf rund 1.800 Quadratmetern Eisfläche können sich Eisläufer*innen bei Musik und Flutlicht vergnügen. Die Tribüne bietet pausierenden Eisläufer*innen und Zuschauer*innen Platz. Schlittschuhe können mitgebracht oder gegen Gebühr ausgeliehen werden. Auch Eislauf-Lernhilfen stehen in begrenzter Zahl zur freien Verfügung. Speisen und Getränke können am Kiosk und im Restaurant „Aquamarin“ erworben werden.

Immer wieder sonntags: Münchner Eistanz

Kostenfreien Eistanzunterricht von den Münchner Eistanzfreunden gibt es an Sonntagvormittagen von 10 bis 11 Uhr. Mitmachen darf, wer sicher vorwärts und rückwärts fahren kann. Die Einführung und Tänze wie Walzer, Tango oder das „Münchner Dipferl“ finden auf einer abgegrenzten Teilfläche statt, der öffentliche Lauf wird nicht unterbrochen.

Für Events wie Kindergeburtstage oder andere Gruppenveranstaltungen kann zu den Zeiten des öffentlichen Eislaufbetriebs ein separater Bereich neben der Eisfläche angemietet werden. Die Eisfläche selbst ist für alle zugänglich. Reservierungsanfragen und nähere Infos per Mail an m-baeder@swm.de.

Neu: Eisstockschießen

Mit zwei brandneuen synthetischen Eisstockbahnen bietet das Prinze jetzt noch mehr Wintervergnügen. Informationen zum Eisstockschießen gibt es auf www.swm.de/eisstock

Preise Eislauf

Tageskarte: 7,20 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Abendkarte: 5,60 Euro, ermäßigt 3,90 Euro.

Familientageskarte: 20,50 Euro (max. 2 Erwachsene und 3 Kinder bis einschließlich 14 Jahren)

Zuschauer*innen: 1,50 Euro.

Unter-6-Jährige haben freien Eintritt in Begleitung Erwachsener.

Mit der M-Bäderkarte können auch Eislaufgäste Geld sparen: Einmal mit mindestens 25 Euro aufladen und bei jedem Eintritt 10 % sparen. Die M-Bäderkarte ist an jeder Badkasse erhältlich.

Auch online sind die Eislauf-Tickets erhältlich. Nach dem Kauf im SWM Bäder-Webshop (https://m-baeder-tickets.swm.de) wird ein QR-Code aufs Handy gesendet, der dann an der Kasse oder am E-Ticket-Wechselautomaten im Eingangsbereich gegen eine Karte getauscht wird. Auch online erhält man 10 % Ermäßigung mit der digitalen Vorteilskarte. Die Anmeldung zum Webshop erfolgt über den M-Login oder als Gast.

Preise Eisstockschießen

10 bis 14 Uhr (letzte Buchung 13 Uhr):

55 Euro pro Stunde und Bahn

14 bis 21 Uhr (letzte Buchung 20 Uhr):

75 Euro pro Stunde und Bahn

Bahnen können auch für mehrere Stunden angemietet werden. In der Miete sind pro Eisstockbahn 8 Eisstöcke und eine Daube (Ziel) enthalten. Die Buchung einer Eisstockbahn beinhaltet nicht den Eislauf-Eintritt.

Öffnungszeiten

Eislauf außerhalb der bayerischen Schulferien :

Montag, Donnerstag: für die Öffentlichkeit geschlossen (Schul- und Vereinstraining)

Dienstag, Mittwoch: 9.30 bis 16.30 Uhr

Freitag bis Sonntag: 9.30 bis 21.30 Uhr

Eislauf innerhalb der bayerischen Schulferien :

Freitag bis Montag: 9.30 bis 21.30 Uhr

Dienstag: 9.30 bis 19.30 Uhr

Mittwoch: 9.30 bis 16.30 Uhr

Donnerstag: 9.30 bis 19.30 Uhr

an Feiertagen: 9.30 bis 21.30 Uhr

24.12. und 31.12: 9.30 bis 14 Uhr

1.1.2026: 12 bis 20 Uhr

Eisstockschießen:

täglich 10 bis 21 Uhr

24.12. und 31.12: 10 bis 14 Uhr

1.1.2026: 12 bis 20 Uhr