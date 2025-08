Eislaufsaison im SAP Garden gestartet

Auch wenn es draußen derzeit wahrlich nicht nach Winter aussieht, können sich alle Wintersport-Fans schon wieder freuen. Denn am 1. August ist die neue öffentliche Eislauf-Saison im SAP Garden gestartet. In der ersten vollen Saison können alle Eisläufer*innen bis Ende April 2026 jeden Tag auf die Breitensportflächen und dort an ihren Fahrkünsten feilen.

Das Referat für Bildung und Sport plant auch in dieser Saison wieder mehrere Spezial-Angebote. Neben der beliebten Eisdisco und dem öffentlichen Eislauf auf der Haupteisfläche der Profis wird es auch den Schlägerlauf (Möglichkeit, im Team Eishockey zu spielen) wieder geben – an weiteren neuen Formaten wird derzeit noch gearbeitet.

Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Tickets können wie gewohnt online erworben werden, es besteht zudem die Möglichkeit, sich vor Ort Schlittschuhe auszuleihen.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Der öffentliche Eislauf im SAP Garden eröffnet allen Münchner*innen – ob Anfänger*in oder Profi auf dem Eis – eine großartige Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, Gemeinschaft hautnah zu erleben und die Magie des Winters bereits im Sommer zu genießen. Es freut mich besonders, dass wir mit diesem hochmodernen Standort ein attraktives Freizeitangebot für alle Generationen geschaffen haben – mitten im Herzen unserer lebendigen Sportstadt München.“

Sportreferent Florian Kraus: „Endlich geht es wieder los – wir starten in die erste volle Saison auf unseren Breitensportflächen. Ich freue mich, dass wir auch dieses Jahr wieder unterhaltsame Formate neben dem ‚normalen‘ Eislauf anbieten können – und auch wieder Angebote für inklusiven Eislauf im Programm haben. Eislaufen auf unseren topmodernen Flächen im SAP Garden lohnt sich für alle.“

Die Preise für den öffentlichen Eislauf: Erwachsene zahlen regulär 9,50 Euro für zwei Stunden, Kinder (4 bis 12 Jahre) 4,50 Euro. Der Preis für Jugendliche (13 bis 17 Jahre) liegt bei 6,50 Euro. Alle Eissportarten wie Kürpatch, Kunstlauf oder Eistanz liegen bei 15 Euro, die Tickets für die Zeiten sind separat zu erwerben. Eine Besucherkarte kostet 2 Euro.

Alle Informationen zu Preisen, Zeiten und Buchungsmöglichkeiten unter www.sapgarden.com/de/seiten/eissport-winter.