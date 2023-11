Eisstockschießen an der Minna Thiel

Die Minna Thiel hat dieses Jahr erstmals eine Eisstockbahn!

In den frostigen Monaten geht’s zum gemütlichen Beisammensein in illustrer Runde bei der Münchner:innen liebsten Wintersport – dem Eisstockschießen. Egal ob mit Freund:innen, Familie oder Kolleg:innen unsere Eisstockbahn im Herzen der Maxvorstadt beschert gesellige Stunden beim sportlichen Kräftemessen.

Das nötige Zielwasser in Form von Bio-Glühwein, heißen Aperol, und weiteren kalten und warmen Getränken gibt es direkt an unserer Containerbar. Die Taktikbesprechung und Spielanalyse kann in unserem gemütlicher Schienenwagen abgehalten werden.

Hier geht es zur Eisstockbahn-Seite auf der Webseite: https://minnathiel.de/eisstockbahn/