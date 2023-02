Eisstockschießen in der Schlotthauerstraße und am Walchenseeplatz

Es geht auch ohne Minustemperaturen und auf einer Fläche, die sonst üblicherweise von Autos belegt ist: Noch bis Ende März können alle Fans des Eisstockschießens in der Schlotthauerstraße in der südlichen Au und am Walchenseeplatz kostenlos ihrem Hobby frönen.

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten MCube-Projekts aqt hat das Mobilitätsreferat auf zwei Straßenabschnitten Kunststoff-Eisstockbahnen errichtet. Das Projekt erforscht, wie Verkehrsflächen auch im Winter für Aufenthalt und Freizeitaktivitäten genutzt werden können.

Die Anlieger*innen sind eingeladen, mitzuspielen und dabei gemeinsam innovative Nutzungen und Verteilungen des öffentlichen Raums auszutesten. Täglich von 9 bis 20 Uhr können alle Interessierten die Daube ins Visier nehmen. Die Orte sind bewusst konsumfrei gestaltet, die Bahnen stehen allen Bürger*innen kostenfrei zur Verfügung. Auch Eisstöcke können ausgeliehen werden, hierfür ist eine Mail an mcube.aqt.ud@ed.tum.de nötig.

„Autoreduzierte Quartiere für eine lebenswerte Stadt (aqt)“ ist eines der Leuchtturmprojekte im „Münchner Cluster für die Zukunft der Mobilität in Metropolregionen – MCube“. Expert*innen der TU München, der Landeshauptstadt München, der Stadtwerke München und der Hans Sauer Stiftung forschen im Zusammenhang mit der Mobilitätswende zu einer effizienteren Mobilität und Klimaanpassung. Weitere Infos zum Projekt finden sich unter www.mcube-cluster.de/projects/aqt.