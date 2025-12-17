Eisstockschießen München 2025: Rund 20 Bahnen für Last-Minute-Buchungen vor Weihnachten

Von Weihnachtsmärkten bis Rooftop-Bars: Rund 20 Bahnen laden 2025 zu geselligen Runden ein. Die Übersicht zeigt, wo sich Münchens Wintervergnügen zwischen Chinaturm, Quartierplätzen und Skyline lohnt.



Kufenklang. Gelächter. Der Duft von Glühwein. Wenn in München die Eisstöcke über synthetische Bahnen gleiten, ist Winter. Das traditionelle Kufenspiel gehört zur Münchner Vorweihnachtszeit wie gebrannte Mandeln zum Christkindlmarkt – ein Ritual, das Generationen verbindet, Teams zusammenschweißt und Freundschaften auf die Probe stellt. Doch wer 2025 Eisstockschießen will, muss genauer hinschauen: Einige langjährige Betreiber pausieren – das Spiel erfordert geschultes Personal, klare Buchungsprozesse und ausreichend Fläche, was sich nicht für jeden Standort rechnet.

Was bleibt, ist Münchens Vielfalt. Von der Naturkulisse im Englischen Garten über urbane Quartierplätze wie die WeihnachtsMacherei bis zu Rooftop-Bahnen mit Skylineblick: Rund 20 Adressen zeigen, dass Eisstockschießen heute mehr ist als Nostalgie. Es ist Teambuilding, Afterwork, Familienausflug und Wettbewerb in einem – buchbar, planbar, wetterunabhängig. Wir haben Münchens Eisstockbahnen 2025 in Kategorien sortiert und zeigen, wo sich welches Erlebnis lohnt.

1. WAHRZEICHEN & TRADITION: Eisstock an Münchner Kultorten

Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm – Der Klassiker

Wer Eisstockschießen zum ersten Mal ausprobiert, beginnt am besten hier: Zwei Kunststoffbahnen liegen eingebettet zwischen verschneiten Bäumen, umringt von Holzhütten und dem Duft von Mandeln und Maronen. Die Münchner Turmbläser spielen Adventsmusik, während Familien, Paare und Freundesgruppen ihre Stöcke über die 18-Meter-Bahnen schieben. Hier verbindet sich Münchner Winterromantik mit sportlicher Gaudi – kein Wunder, dass der Chinaturm seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Eisstock-Adressen zählt.

Für wen: Familien, Traditionsbewusste, Erstbesucher, Vereine

Atmosphäre: Naturkulisse, Weihnachtsmarkt-Flair, Turmbläser

Öffnungszeiten: 20.11.–23.12.2025, Mi–Fr 11:30–20:30 Uhr, Sa/So 11–20:30 Uhr

Preis: ca. 50–125 €/Bahn/Stunde (je nach Zeitfenster)

» Eisstockbahn buchen

Weitere Natur-Adressen: Königlicher Hirschgarten (9 Natureisbahnen, stündlich buchbar), Waldheim Biergarten (2 Outdoor-Bahnen, 14m, buchbar ab 14 Uhr).

2. URBAN & KULTURELL: Eisstock zwischen Kunst, Musik und Quartiersleben

WeihnachtsMacherei in Berg am Laim – Retro-Gondeln, Live-Kultur und Wunschbaum

Im Münchner Osten verbindet die WeihnachtsMacherei Eisstockschießen mit kuratiertem Kulturprogramm: Drei beheizte Retro-Ski-Gondeln (je sechs Plätze) stehen als kostenlose Lounges direkt am Platz, dazu kommen Live-Konzerte Münchner Bands, DJ-Sets und der MAD-Wunschbaum – eine Kunstinstallation des Munich Art District in Kooperation mit Gemeinsam Leben Lernen e.V. Zwei Kunststoffbahnen liegen eingebettet in die Ziegel- und Loftarchitektur der Macherei. Die Slots sind klar getaktet: donnerstags bis samstags ab 16 Uhr, sonntags ab 14 Uhr. Wer Eisstock mit Kunst, Musik und urbaner Quartiersatmosphäre verbinden will, findet hier den Ort, an dem genau das zusammenkommt.

Für wen: Quartiersanwohner, Afterwork-Gruppen, urbane Entdecker, Kulturinteressierte

Atmosphäre: Ziegel-Loftästhetik, Retro-Gondeln, lokale Musikszene, Kunstinstallation

Öffnungszeiten: 27.11.–21.12.2025, Do–Sa 16–22 Uhr, So 14–19 Uhr

Preis: ab 45 €/Bahn/Stunde (inkl. Verpflegungsoptionen)

» Eisstockbahn online buchen | Slots über Weeztix

Anfahrt: S Leuchtenbergring, U2 Josephsburg

WinterWunderWERK im Werksviertel-Mitte – zwischen Streetfood und Lichterfassaden

Das WinterWunderWERK setzt auf ein anderes Profil: ein lebendiges, szeniges Umfeld mit Streetfood-Ständen, Lichterinstallationen und der charakteristischen Container-Ästhetik des Werksviertels. Drei Bahnen liegen eingebettet zwischen Gastronomie und Eventflächen, ergänzt durch Live-Musik und DJ-Sets. Der Fokus liegt klar auf einem urbanen After-Work-Publikum und dem Mix aus Kulinarik und Entertainment.

Für wen: Teams, Afterwork-Gruppen, junge Erwachsene

Atmosphäre: Streetfood, urbanes Lichtambiente, Eventcharakter

Öffnungszeiten: 13.11.–21.12.2025, Mo–Fr ab 17 Uhr, Sa ab 11 Uhr, So ab 11 Uhr

Preis: ca. 99 €/Bahn/45 Min. (inkl. Verpflegungsoptionen)

» Eisstockbahn buchen

3. BIERGARTEN-KLASSIKER: Eisstock mit Wirtshauskultur

Paulaner am Nockherberg – Die Großanlage

Zwölf Bahnen, Feuerzangenbowle und Wirtshausatmosphäre: Der Nockherberg ist Münchens größte Eisstock-Adresse. Wer in großen Gruppen oder als Firmenevent anreist, findet hier Platz und professionelle Organisation. Die Preise variieren je nach Wochentag und Uhrzeit – interessanterweise sind Wochenenden günstiger als unter der Woche. Wer strategisch bucht, spart. An der „Dahoam in Minga“-Bar gibt’s Glühwein, Longdrinks und Flammkuchen – Gruppen können vier Liter Feuerzangenbowle (reicht für 16 Tassen) gleich zur Bahn dazubestellen.

Für wen: Firmenevents, große Gruppen, Vereinsausflüge

Atmosphäre: Wirtshausflair, Paulaner-Braukultur, Feuerzangenbowle

Saison: 5.11.2025–Anfang Februar 2026

Preis: 59–119 €/Bahn/Stunde (je nach Tag/Uhrzeit)

Besonderheit: Wochenenden günstiger als Wochentags

» Eisstockbahn buchen

Augustiner Keller – Echteis-Romantik (wetterabhängig)

Sieben Bahnen auf echtem Eis – der Augustiner Keller bietet das authentischste Eisstock-Erlebnis Münchens. Allerdings: Nur bei ausreichend Kälte spielbar. Wer Natur-Eis liebt und flexibel ist, findet hier Biergarten-Atmosphäre mit traditionellem Kufensport. Buchung erfolgt telefonisch – spontan vorbeikommen lohnt sich nicht.

Für wen: Traditionalisten, Echteis-Fans, wetterflexible Gruppen

Atmosphäre: Biergarten, Kastanienbäume, echtes Eis

Saison: November–Februar (wetterabhängig)

Preis: ca. 50–80 €/Bahn/Stunde

Besonderheit: Echteis – nur bei ausreichend Minusgraden

» Reservierung und Info | Tel. +49 89 594 393

Bamberger Haus im Luitpoldpark – Winterbiergarten

Fünf Kunsteisbahnen, beheizte Chalets und das Alpenchalet „Ludwig’s Salettl“ für bis zu 60 Personen: Das Bamberger Haus verbindet Eisstockschießen mit Weihnachtsfeier-Atmosphäre. Perfekt für Teams, die direkt im Park feiern wollen – mit Schmankerln aus dem Reindl und Glühwein vor der Kulisse des Luitpoldparks.

Für wen: Weihnachtsfeiern, größere Teams, Parkliebhaber

Atmosphäre: Winterbiergarten, Park-Idylle, Chalet-Flair

Saison: November–Ende Februar

Preis: Classic-Paket 69 €/Bahn/Stunde oder Deluxe-Paket 65 €/Person (3 Std. inkl. Speisen/Getränke)

» Eisstockbahn buchen

Weitere Biergarten-Adressen:Löwenbräukeller (4-6 Bahnen, buchbar), Hofbräukeller (5 Bahnen im Außenbereich), Park Café (5 Bahnen, Winterbiergarten mit Almhütte), Augustiner Gutshof Menterschwaige (4 nachhaltige Bahnen am Isarhochufer, mit Spielbetreuung buchbar).

4. ROOFTOP & PANORAMA: Eisstock mit Skylineblick

Fitzroy 15. Stock (Werk 4) – Münchens höchste Bahn

Eisstockschießen in 60 Metern Höhe: Die „Ice Ice Baby“-Winterbar auf der Dachterrasse des Fitzroy bietet nicht nur Panoramablick über München, sondern auch wetterunabhängiges Kufenspiel. Wer Eisstock mit Afterwork-Drinks und Skyline-Flair kombinieren will, ist hier richtig. Gastropakete können dazugebucht werden – ideal für kleine Teams mit Anspruch.

Für wen: Afterwork-Teams, Panorama-Liebhaber, kleine Gruppen

Atmosphäre: Dachterrasse, Skylineblick, Winterbar

Saison: Anfang November–Ende Februar

Preis: ab ca. 79 €/Bahn (zzgl. Gastropakete möglich)

» Eisstockbahn buchen

Weitere Rooftop-Adressen: Cloud 6 (Munich Marriott Rooftop) (Skylineblick), Frau im Mond Bar (Dachterrasse Deutsches Museum, Panorama-Eisstockbahn).

5. ZENTRAL & GÜNSTIG: Eisstock für Studierende und Spontane

Minna Thiel – Eisstock zwischen HFF und Pinakothek

Wer Eisstock unkompliziert und zu fairen Preisen spielen will, ist hier richtig: Mit 17,50 € pro halbstündiger Runde (inkl. 8 Eisstöcke und Daube) bietet die Minna Thiel eine der günstigsten Eisstock-Optionen Münchens. Die Lage zwischen Hochschule für Fernsehen und Film und Alter Pinakothek macht sie zur ersten Adresse für Studierende, spontane Gruppen und alle, die ohne großes Event-Drumherum ein paar Runden schieben wollen. Bio-Glühwein, heißer Aperol und ein beheizter Schienenwagen als Pausenzone gibt es dazu.

Für wen: Studierende, spontane Gruppen, Budget-bewusste, unkomplizierte Runden

Atmosphäre: Zentral, niedrigschwellig, Containerbar, relaxed

Saison: Mitte November–Ende Januar

Preis: 17,50 €/30 Min. (inkl. 8 Eisstöcke und Daube)

» Eisstockbahn buchen

6. ERLEBNIS & ATMOSPHÄRE: Eisstock im Wintersetting

Winterworld Motorworld – Riesenrad, Eisbahn, Eisstock

Die Motorworld im winterlichen Erlebnisformat: Riesenrad, Schlittschuhbahn, Eisstockschießen, Kinderkarussell und der „größte sprechende Elch der Welt“ sorgen für ein vielfältiges, winterliches Angebot auf dem Gelände. Wer Eisstock mit Familienausflug kombinieren will, findet hier Attraktionen für alle Altersgruppen. Sonntags gibt’s Adventsbrunch in der Motorworld Alm (39,95 €/Person ab 10 Uhr). Vom 7. November bis 28. Dezember lockt die Location mit „Driving Home for Christmas“-Motto.

Für wen: Familien, Gruppen mit Kindern, Wochenendbesucher

Atmosphäre: Großes Winterangebot, Attraktionen für Familien und Gruppen

Saison: 7.11.–28.12.2025, Di–Do 13–22 Uhr, Fr/Sa 12–23 Uhr, So/Feiertag 11–22 Uhr

» Mehr Infos und Buchung

Weihnachtsmarkt Flughafen München – Indoor-Eisstock

Eisstockschießen unter Dach: Der Weihnachtsmarkt am Flughafen bietet wetterunabhängiges Kufenspiel in Indoor-Atmosphäre. Schlittschuhlaufen, Wunschbaum und wechselndes Kinderprogramm (Kasperletheater, Stelzenläufer, Eisschnitzer am 13.12., Moosburger Rauhnachtgeister am 21.12.) ergänzen das Angebot. Perfekt für Familien, die Eisstock mit Flughafen-Flair kombinieren wollen – und trockene Füße garantiert haben.

Für wen: Familien, wetterunabhängige Planung, Flughafen-Nähe

Atmosphäre: Überdacht, Indoor-Weihnachtsmarkt, Familienprogramm

Öffnungszeiten: 14.11.–28.12.2025, täglich 11–21 Uhr (24.12. bis 16 Uhr)

» Mehr Infos

Weitere Event-Adressen: Riem Arcaden Weihnachtszauber (24.11.–23.12., täglich 11–22 Uhr, Eisstockschießen + Kinderkarussell + fliegender Weihnachtsmann).

7. SPORT & TRAINING: Eisstock ganzjährig

Wer Eisstockschießen unabhängig von Weihnachtsmärkten trainieren will, findet in München auch ganzjährige Adressen: Das Prinzregentenstadion bietet zwei synthetische Eisstockbahnen für Vereinstraining und private Buchungen.

Alle Eisstockbahnen in München 2025 im Überblick

Tollwood Winterfestival 4 Kunststoff Winterfestival 25.11. – 23.12. k.A. Website Info

Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Preise variieren je nach Wochentag, Uhrzeit und Saison.