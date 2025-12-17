Eisstockschießen München 2025: Rund 20 Bahnen für Last-Minute-Buchungen vor Weihnachten

Von Weihnachtsmärkten bis Rooftop-Bars: Rund 20 Bahnen laden 2025 zu geselligen Runden ein. Die Übersicht zeigt, wo sich Münchens Wintervergnügen zwischen Chinaturm, Quartierplätzen und Skyline lohnt.
Kufenklang. Gelächter. Der Duft von Glühwein. Wenn in München die Eisstöcke über synthetische Bahnen gleiten, ist Winter. Das traditionelle Kufenspiel gehört zur Münchner Vorweihnachtszeit wie gebrannte Mandeln zum Christkindlmarkt – ein Ritual, das Generationen verbindet, Teams zusammenschweißt und Freundschaften auf die Probe stellt. Doch wer 2025 Eisstockschießen will, muss genauer hinschauen: Einige langjährige Betreiber pausieren – das Spiel erfordert geschultes Personal, klare Buchungsprozesse und ausreichend Fläche, was sich nicht für jeden Standort rechnet.
Was bleibt, ist Münchens Vielfalt. Von der Naturkulisse im Englischen Garten über urbane Quartierplätze wie die WeihnachtsMacherei bis zu Rooftop-Bahnen mit Skylineblick: Rund 20 Adressen zeigen, dass Eisstockschießen heute mehr ist als Nostalgie. Es ist Teambuilding, Afterwork, Familienausflug und Wettbewerb in einem – buchbar, planbar, wetterunabhängig. Wir haben Münchens Eisstockbahnen 2025 in Kategorien sortiert und zeigen, wo sich welches Erlebnis lohnt.
1. WAHRZEICHEN & TRADITION: Eisstock an Münchner Kultorten
Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm – Der Klassiker
Wer Eisstockschießen zum ersten Mal ausprobiert, beginnt am besten hier: Zwei Kunststoffbahnen liegen eingebettet zwischen verschneiten Bäumen, umringt von Holzhütten und dem Duft von Mandeln und Maronen. Die Münchner Turmbläser spielen Adventsmusik, während Familien, Paare und Freundesgruppen ihre Stöcke über die 18-Meter-Bahnen schieben. Hier verbindet sich Münchner Winterromantik mit sportlicher Gaudi – kein Wunder, dass der Chinaturm seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Eisstock-Adressen zählt.
Für wen: Familien, Traditionsbewusste, Erstbesucher, Vereine
Atmosphäre: Naturkulisse, Weihnachtsmarkt-Flair, Turmbläser
Öffnungszeiten: 20.11.–23.12.2025, Mi–Fr 11:30–20:30 Uhr, Sa/So 11–20:30 Uhr
Preis: ca. 50–125 €/Bahn/Stunde (je nach Zeitfenster)
» Eisstockbahn buchen
Weitere Natur-Adressen: Königlicher Hirschgarten (9 Natureisbahnen, stündlich buchbar), Waldheim Biergarten (2 Outdoor-Bahnen, 14m, buchbar ab 14 Uhr).
2. URBAN & KULTURELL: Eisstock zwischen Kunst, Musik und Quartiersleben
WeihnachtsMacherei in Berg am Laim – Retro-Gondeln, Live-Kultur und Wunschbaum
Im Münchner Osten verbindet die WeihnachtsMacherei Eisstockschießen mit kuratiertem Kulturprogramm: Drei beheizte Retro-Ski-Gondeln (je sechs Plätze) stehen als kostenlose Lounges direkt am Platz, dazu kommen Live-Konzerte Münchner Bands, DJ-Sets und der MAD-Wunschbaum – eine Kunstinstallation des Munich Art District in Kooperation mit Gemeinsam Leben Lernen e.V. Zwei Kunststoffbahnen liegen eingebettet in die Ziegel- und Loftarchitektur der Macherei. Die Slots sind klar getaktet: donnerstags bis samstags ab 16 Uhr, sonntags ab 14 Uhr. Wer Eisstock mit Kunst, Musik und urbaner Quartiersatmosphäre verbinden will, findet hier den Ort, an dem genau das zusammenkommt.
Für wen: Quartiersanwohner, Afterwork-Gruppen, urbane Entdecker, Kulturinteressierte
Atmosphäre: Ziegel-Loftästhetik, Retro-Gondeln, lokale Musikszene, Kunstinstallation
Öffnungszeiten: 27.11.–21.12.2025, Do–Sa 16–22 Uhr, So 14–19 Uhr
Preis: ab 45 €/Bahn/Stunde (inkl. Verpflegungsoptionen)
» Eisstockbahn online buchen | Slots über Weeztix
Anfahrt: S Leuchtenbergring, U2 Josephsburg
WinterWunderWERK im Werksviertel-Mitte – zwischen Streetfood und Lichterfassaden
Das WinterWunderWERK setzt auf ein anderes Profil: ein lebendiges, szeniges Umfeld mit Streetfood-Ständen, Lichterinstallationen und der charakteristischen Container-Ästhetik des Werksviertels. Drei Bahnen liegen eingebettet zwischen Gastronomie und Eventflächen, ergänzt durch Live-Musik und DJ-Sets. Der Fokus liegt klar auf einem urbanen After-Work-Publikum und dem Mix aus Kulinarik und Entertainment.
Für wen: Teams, Afterwork-Gruppen, junge Erwachsene
Atmosphäre: Streetfood, urbanes Lichtambiente, Eventcharakter
Öffnungszeiten: 13.11.–21.12.2025, Mo–Fr ab 17 Uhr, Sa ab 11 Uhr, So ab 11 Uhr
Preis: ca. 99 €/Bahn/45 Min. (inkl. Verpflegungsoptionen)
» Eisstockbahn buchen
3. BIERGARTEN-KLASSIKER: Eisstock mit Wirtshauskultur
Paulaner am Nockherberg – Die Großanlage
Zwölf Bahnen, Feuerzangenbowle und Wirtshausatmosphäre: Der Nockherberg ist Münchens größte Eisstock-Adresse. Wer in großen Gruppen oder als Firmenevent anreist, findet hier Platz und professionelle Organisation. Die Preise variieren je nach Wochentag und Uhrzeit – interessanterweise sind Wochenenden günstiger als unter der Woche. Wer strategisch bucht, spart. An der „Dahoam in Minga“-Bar gibt’s Glühwein, Longdrinks und Flammkuchen – Gruppen können vier Liter Feuerzangenbowle (reicht für 16 Tassen) gleich zur Bahn dazubestellen.
Für wen: Firmenevents, große Gruppen, Vereinsausflüge
Atmosphäre: Wirtshausflair, Paulaner-Braukultur, Feuerzangenbowle
Saison: 5.11.2025–Anfang Februar 2026
Preis: 59–119 €/Bahn/Stunde (je nach Tag/Uhrzeit)
Besonderheit: Wochenenden günstiger als Wochentags
» Eisstockbahn buchen
Augustiner Keller – Echteis-Romantik (wetterabhängig)
Sieben Bahnen auf echtem Eis – der Augustiner Keller bietet das authentischste Eisstock-Erlebnis Münchens. Allerdings: Nur bei ausreichend Kälte spielbar. Wer Natur-Eis liebt und flexibel ist, findet hier Biergarten-Atmosphäre mit traditionellem Kufensport. Buchung erfolgt telefonisch – spontan vorbeikommen lohnt sich nicht.
Für wen: Traditionalisten, Echteis-Fans, wetterflexible Gruppen
Atmosphäre: Biergarten, Kastanienbäume, echtes Eis
Saison: November–Februar (wetterabhängig)
Preis: ca. 50–80 €/Bahn/Stunde
Besonderheit: Echteis – nur bei ausreichend Minusgraden
» Reservierung und Info | Tel. +49 89 594 393
Bamberger Haus im Luitpoldpark – Winterbiergarten
Fünf Kunsteisbahnen, beheizte Chalets und das Alpenchalet „Ludwig’s Salettl“ für bis zu 60 Personen: Das Bamberger Haus verbindet Eisstockschießen mit Weihnachtsfeier-Atmosphäre. Perfekt für Teams, die direkt im Park feiern wollen – mit Schmankerln aus dem Reindl und Glühwein vor der Kulisse des Luitpoldparks.
Für wen: Weihnachtsfeiern, größere Teams, Parkliebhaber
Atmosphäre: Winterbiergarten, Park-Idylle, Chalet-Flair
Saison: November–Ende Februar
Preis: Classic-Paket 69 €/Bahn/Stunde oder Deluxe-Paket 65 €/Person (3 Std. inkl. Speisen/Getränke)
» Eisstockbahn buchen
Weitere Biergarten-Adressen:Löwenbräukeller (4-6 Bahnen, buchbar), Hofbräukeller (5 Bahnen im Außenbereich), Park Café (5 Bahnen, Winterbiergarten mit Almhütte), Augustiner Gutshof Menterschwaige (4 nachhaltige Bahnen am Isarhochufer, mit Spielbetreuung buchbar).
4. ROOFTOP & PANORAMA: Eisstock mit Skylineblick
Fitzroy 15. Stock (Werk 4) – Münchens höchste Bahn
Eisstockschießen in 60 Metern Höhe: Die „Ice Ice Baby“-Winterbar auf der Dachterrasse des Fitzroy bietet nicht nur Panoramablick über München, sondern auch wetterunabhängiges Kufenspiel. Wer Eisstock mit Afterwork-Drinks und Skyline-Flair kombinieren will, ist hier richtig. Gastropakete können dazugebucht werden – ideal für kleine Teams mit Anspruch.
Für wen: Afterwork-Teams, Panorama-Liebhaber, kleine Gruppen
Atmosphäre: Dachterrasse, Skylineblick, Winterbar
Saison: Anfang November–Ende Februar
Preis: ab ca. 79 €/Bahn (zzgl. Gastropakete möglich)
» Eisstockbahn buchen
Weitere Rooftop-Adressen: Cloud 6 (Munich Marriott Rooftop) (Skylineblick), Frau im Mond Bar (Dachterrasse Deutsches Museum, Panorama-Eisstockbahn).
5. ZENTRAL & GÜNSTIG: Eisstock für Studierende und Spontane
Minna Thiel – Eisstock zwischen HFF und Pinakothek
Wer Eisstock unkompliziert und zu fairen Preisen spielen will, ist hier richtig: Mit 17,50 € pro halbstündiger Runde (inkl. 8 Eisstöcke und Daube) bietet die Minna Thiel eine der günstigsten Eisstock-Optionen Münchens. Die Lage zwischen Hochschule für Fernsehen und Film und Alter Pinakothek macht sie zur ersten Adresse für Studierende, spontane Gruppen und alle, die ohne großes Event-Drumherum ein paar Runden schieben wollen. Bio-Glühwein, heißer Aperol und ein beheizter Schienenwagen als Pausenzone gibt es dazu.
Für wen: Studierende, spontane Gruppen, Budget-bewusste, unkomplizierte Runden
Atmosphäre: Zentral, niedrigschwellig, Containerbar, relaxed
Saison: Mitte November–Ende Januar
Preis: 17,50 €/30 Min. (inkl. 8 Eisstöcke und Daube)
» Eisstockbahn buchen
6. ERLEBNIS & ATMOSPHÄRE: Eisstock im Wintersetting
Winterworld Motorworld – Riesenrad, Eisbahn, Eisstock
Die Motorworld im winterlichen Erlebnisformat: Riesenrad, Schlittschuhbahn, Eisstockschießen, Kinderkarussell und der „größte sprechende Elch der Welt“ sorgen für ein vielfältiges, winterliches Angebot auf dem Gelände. Wer Eisstock mit Familienausflug kombinieren will, findet hier Attraktionen für alle Altersgruppen. Sonntags gibt’s Adventsbrunch in der Motorworld Alm (39,95 €/Person ab 10 Uhr). Vom 7. November bis 28. Dezember lockt die Location mit „Driving Home for Christmas“-Motto.
Für wen: Familien, Gruppen mit Kindern, Wochenendbesucher
Atmosphäre: Großes Winterangebot, Attraktionen für Familien und Gruppen
Saison: 7.11.–28.12.2025, Di–Do 13–22 Uhr, Fr/Sa 12–23 Uhr, So/Feiertag 11–22 Uhr
» Mehr Infos und Buchung
Weihnachtsmarkt Flughafen München – Indoor-Eisstock
Eisstockschießen unter Dach: Der Weihnachtsmarkt am Flughafen bietet wetterunabhängiges Kufenspiel in Indoor-Atmosphäre. Schlittschuhlaufen, Wunschbaum und wechselndes Kinderprogramm (Kasperletheater, Stelzenläufer, Eisschnitzer am 13.12., Moosburger Rauhnachtgeister am 21.12.) ergänzen das Angebot. Perfekt für Familien, die Eisstock mit Flughafen-Flair kombinieren wollen – und trockene Füße garantiert haben.
Für wen: Familien, wetterunabhängige Planung, Flughafen-Nähe
Atmosphäre: Überdacht, Indoor-Weihnachtsmarkt, Familienprogramm
Öffnungszeiten: 14.11.–28.12.2025, täglich 11–21 Uhr (24.12. bis 16 Uhr)
» Mehr Infos
Weitere Event-Adressen: Riem Arcaden Weihnachtszauber (24.11.–23.12., täglich 11–22 Uhr, Eisstockschießen + Kinderkarussell + fliegender Weihnachtsmann).
7. SPORT & TRAINING: Eisstock ganzjährig
Wer Eisstockschießen unabhängig von Weihnachtsmärkten trainieren will, findet in München auch ganzjährige Adressen: Das Prinzregentenstadion bietet zwei synthetische Eisstockbahnen für Vereinstraining und private Buchungen.
Alle Eisstockbahnen in München 2025 im Überblick
|Standort
|Bahnen
|Typ
|Besonderheit
|Saison
|Preis (ca.)
|Buchung
|WeihnachtsMacherei (Berg am Laim)
|2
|Kunststoff
|Retro-Gondeln, buntes Live-Kulturprogramm, Wunschbaum, Verpflegung Urban-Vibe
|27.11.–21.12.
|ab 45 €/Std. (Standard: 96 €/2h = 48 €/h)
|Weeztix Slots
|Chinesischer Turm (Englischer Garten)
|2
|Kunststoff
|Naturkulisse, Weihnachtsmarkt-Klassiker, Turmbläser
|20.11.–23.12.
|50–125 €/Std.
|Website buchen
|WinterWunderWERK (Werksviertel)
|3
|Kunststoff
|Streetfood, Lichterfassaden, DJ-Sets
|13.11.–21.12.
|99 €/45 Min.
|Website buchen
|Paulaner am Nockherberg
|12
|Kunststoff
|Größte Anlage, Wirtshausflair, Feuerzangenbowle
|5.11.–Feb.
|59–119 €/Std.
|Eisstockschiessen-muenchen.de
|Augustiner Keller
|7
|Echt-eis
|Biergarten, authentisch, wetterabhängig
|Nov.–Feb.
|50–80 €/Std.
|Reservierung
|Park Café (Sophienstraße)
|5
|Kunststoff
|Winterbiergarten, Almhütte, Weihnachtsstandl
|Nov.–Feb.
|85–119 €/Std., Sa/So: 45–75 €/Std.
|Website buchen
|Augustiner Gutshof Menterschwaige
|4
|Kunststoff
|Isarhochufer, Glühweinstand, Spielbetreuung zubuchbar
|15.11.–15.02.
|79 €/Std. (ohne), 109 €/Std. (mit Betreuung)
|Website buchen
|Bamberger Haus (Luitpoldpark)
|5
|Kunststoff
|Winterbiergarten, Chalet, Park-Idylle
|Nov.–Feb.
|69 €/Std. od. 65 €/Pers.
|Website buchen
|Königlicher Hirschgarten
|9
|Natureis
|Traditionelles Umfeld, 9 Natureisbahnen, stündlich buchbar
|14.11.–Feb.
|38 €/Std. + 5 €/Stock
|Website buchen
|Löwenbräukeller
|4-6
|Kunststoff
|Biergarten, Lichtanimationen, Feuerschalen
|Nov.–7.Feb.
|50–70 €/Std.
|Eisstockspass.de
|Hofbräukeller
|5
|Kunststoff
|Außenbereich, traditionelle Wirtshauskultur
|15.11.–Mitte Feb.
|75–95 €/Std.
|Website Info
|Waldheim Biergarten
|2
|Outdoor
|Feuerschale, Weihnachtshütte, Biergarten-Klassiker
|22.11.–7.Feb.
|35–69 €/Std.
|Website buchen
|Cloud 6 (Marriott Rooftop)
|1
|Kunststoff
|Skylineblick, Rooftop-Bar, 15. Stock
|1.11.–11.Feb.
|99 €/Std.
|OpenTable buchen
|Fitzroy (Werk 4, 15. Stock)
|1
|Kunststoff
|Höchste Bahn Münchens, Rooftop-Bar, Panorama
|Nov.–März
|79–99 €/45 Min.
|IceEvents buchen
|Frau im Mond (Deutsches Museum Rooftop)
|1
|Kunststoff
|Isar-Ausblick, Rooftop-Restaurant, Glühwein-Kombo
|15.11.–7.Feb.
|60–130 €/Std.
|Tel./Vor Ort buchen
|Minna Thiel (Maxvorstadt)
|1
|Kunststoff
|GÜNSTIGSTE OPTION!
zentral, unkompliziert
|Mitte Nov.–Jan.
|17,50 €/30 Min.
|Website buchen
|Winterworld Motorworld
|k.A.
|Kunststoff
|Winterfestival, Riesenrad, Familienangebote
|7.11.–28.12.
|Online buchbar
|Website Info
|Flughafen München
|k.A.
|Kunststoff (Indoor)
|Indoor-Eisstock, wetterunabhängig, Kinderprogramm
|14.11.–28.12.
|Vor Ort/Online
|Website Info
|Riem Arcaden Weihnachtszauber
|k.A.
|k.A.
|Kinderkarussell, fliegender Weihnachtsmann
|24.11.–23.12.
|k.A.
|Website Info
|Tollwood Winterfestival
|4
|Kunststoff
|Winterfestival
|25.11. – 23.12.
|k.A.
|Website Info
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Preise variieren je nach Wochentag, Uhrzeit und Saison.