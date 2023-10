Elektromobil-Verleih in der Altstadt gestartet

Der städtische Service „Elektromobil-Verleih in der Altstadt“ steht ab sofort allen Bürger*innen und Tourist*innen kostenfrei zur Verfügung, die die Altstadt nicht zu Fuß erlaufen können oder eine Mobilitätseinschränkung haben. Den neuen Standort haben jetzt Mobilitätsreferent Georg Dunkel und Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft, gemeinsam mit Stephanie Lerf, Geschäftsführerin des Projektträgers anderwerk, und Dr. Georg Kronawitter, Mitglied im Behindertenbeirat der Stadt München, eröffnet. Die Ausleihstation befindet sich hinter dem Rathaus, Ecke Landschaftstraße / Weinstraße, und ist nach dem Tierpark Hellabrunn und dem Olympiapark bereits der dritte Standort in München.

Mobilitätsreferent Georg Dunkel: „Ich freue mich sehr, dass wir mit dem kostenfreien Elektromobil-Verleih in der Altstadt Mobilität für alle schaffen. Auch diejenigen, die nicht so gut zu Fuß oder mobilitätseingeschränkt sind, sollen am Münchner Stadtleben teilhaben können. Gemeinsam mit den Partnern gehen wir mittels geförderter Beschäftigung einen weiteren Schritt hin zu einer sozialgerechten und inklusiven Verkehrswende.“

Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Mit dem städtischen Service wird der Besuch der Altstadt und seiner touristischen Sehenswürdigkeiten nun für alle Menschen erleb- und erfahrbar. Zugleich qualifizieren und integrieren wir über den E-Verleih ehemals langzeitarbeitslose Menschen in den Arbeitsmarkt.“

Stephanie Lerf, Geschäftsführerin anderwerk: „Wir haben mit der Erweiterung unseres Angebots in der Innenstadt auch unser Angebot für langzeitarbeitslose Müncher*innen erweitert. So ermöglichen wir die Teilhabe für mobilitätseingeschränkte Menschen dank der Beschäftigung langzeitarbeitsloser Münchner*innen.“

Dr. Georg Kronawitter, Behindertenbeirat der Stadt München: „Als Vertreter des Behindertenbeirats, als persönlich Betroffener und als Ideengeber dieses Projektes freue ich mich über die Eröffnung des Standortes, um den vielen Personen mit Gehbehinderungen mehr Teilhabe zu verschaffen. Der Behindertenbeirat hat eng und erfolgreich dieses Projekt begleitet, das mit dem Piloten im Tierpark Hellabrunn 2020 startete, seine Fortsetzung 2021 mit einem Standort im Olympiapark fand und nun – nach Testpiloten in der Altstadt im Rahmen des Mobilitätskongresses und der IAA 2021 und 2023 – im Herzen Münchens angekommen ist.“

Für die Fahrt mit einem Elektromobil werden kein Führerschein und keine Vorkenntnisse benötigt. Mitarbeiter*innen unterstützen bei ersten Fahrversuchen. Das Elektromobil kann bis zu maximal viereinhalb Stunden genutzt werden. Einzige Voraussetzung ist ein Mindestalter von 18 Jahren. Bei der Ausleihe ist ein Leihantrag auszufüllen und ein Pfand zu hinterlegen, ebenso wird ein Ausweisdokument verlangt. Reservierung und Verleih ist von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr möglich. Die Buchung kann online unter anderwerk.de/e-mobil, per E-Mail an elektromobilitaet@anderwerk.de oder telefonisch unter 0176-17801441 erfolgen.

Träger des Projektes ist der soziale Betrieb anderwerk, der die Infrastruktur vor Ort mit vier Elektromobilen und einem Container aufgebaut hat sowie ein Team für die Dienstleistung qualifiziert und beschäftigt. Das Mobilitätsreferat und das Referat für Arbeit und Wirtschaft setzen den Elektromobil-Verleih in der Altstadt in enger Abstimmung mit dem städtischen Behindertenbeirat um. Das Projekt wird durch das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) sowie durch das Mobilitätsreferat gefördert.

Weitere Informationen zum Projekt finden sich unter muenchenunter- wegs.de/angebote/elektromobil-verleih-in-muenchen und muenchen.de/ mobil-in-muenchen