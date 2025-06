Elektrorollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Am Montag, 23.06.2025, gegen 23:55 Uhr, stellte eine Polizeistreife auf der Lindwurmstraße einen Elektroroller fest. Auf dem Roller befanden sich zwei Personen. Als die Polizeibeamten den Roller einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, beschleunigte der Fahrer das Fahrzeug erheblich und flüchtete in Richtung Goetheplatz.

Im weiteren Verlauf fuhr der Rollerfahrer über die Häberlstraße in Richtung Kapuzinerstraße. Als er versuchte in die Waltherstraße einzubiegen, kam der Rollerfahrer mit seinem Sozius in der Kurvenfahrt zu Sturz. Nach dem Sturz flüchteten beide zu Fuß und entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Beide Personen trugen Motorradhelme, die sie vor Ort zurückließen. Vom äußeren Anschein her war der Fahrer männlich und die Sozia weiblich.

Aufgrund des Sturzgeschehens ist von mindestens leichten Verletzungen auszugehen.

An dem Roller entstand leichter Sachschaden.

Der Roller wurde nach erfolgter Unfallaufnahme der Mietfirma übergeben.

Es wurde eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, bzw. der Flucht des Motorrollers, machen können, insbesondere Zeugen, mit denen das Kleinkraftrad beinahe kollidiert wäre, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.