Elton John Abschiedstour 2019 “Farewell Yellow Brick Road” – 26.05.2019 Olympiahalle München

Elton John wird im Rahmen seiner epischen, 3 Jahre dauernden Abschiedstournee “Farewell Yellow Brick Road” in Deutschland zuerst Konzerte in der ÖVB Arena Bremen (09.05.2019), der Schleyerhalle Stuttgart (11.05.2019), der König Pilsener Arena Oberhausen (12.05.2019), der TUI Arena Hannover (22.05.2019), der Olympiahalle München (26.05.2019) und als einziges Open Air auf dem Bowling Green vor dem Kurhaus Wiesbaden (01.06.2019) geben!

●Tickets für diese Konzerte ab 06. Februar 2018, 10:00 Uhr im exklusiven Presale unter , der offizielle Vorverkauf beginnt am 09. Februar 2018, 10:00 Uhr unter sowie an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.

● Die Ankündigung der ersten von über 300 Konzertdaten seiner umfassenden Welttournee fand im Rahmen einer atemberaubenden High-Tech-Pressepräsentation mit exklusivem VR 180 Livestream, unterstützt von YouTube, in der Gotham Hall, New York City statt.

●Sehen Sie hier noch einmal den Livestream: http://bit.ly/EltonFarewellTour

● Simultaner Live Broadcast zu Special Events in London und Los Angeles

● Die ‘Farewell Yellow Brick Road’ Welttournee startete in den USA am 08. September 2018, führt ab April 2019 nach Europa, im November 2019 nach Asien, im Dezember 2019 nach Australien, im März 2020 nach Südamerika, bis sie dann später in 2020 noch einmal nach Europa und England führen und schließlich 2021 in Nord-Amerika zu Ende gehen wird.

● Weitere Konzertdaten und Details werden in den nächsten Monaten bekannt gegeben.

“Es wird Zeit, sich vom Tourgeschäft zu verabschieden, damit ich mich mit ganzem Herzen dem nächsten wichtigen Kapitel meines Lebens widmen kann” – Elton John

Nach mehr als einem halben Jahrhundert im Tourgeschäft und einer unvergleichlichen Karriere, die unsere kulturelle Landschaft immer wieder aufs Neue definiert und Elton John unumstößlich zu einem weltweiten Kultstar gemacht hat, kündigte der Superstar mit einem exklusiven VR180 Livestream auf YouTube die Details seiner finalen Tournee mit dem klangvollen Namen ‘Farewell Yellow Brick Road’ an.

Nach dem Tourstart am 8. September 2018 wird die ‘Farewell Yellow Brick Road’ Tour mit über 300 Shows über fünf Kontinente führen und dabei Station in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika und Australien machen, bevor sie 2021 ihr Ende finden wird.

Die Konzerte dieser Tournee werden die allerletzten Konzerte des Superstars und damit das Ende einer Reise sein, die sich über mehr als ein halbes Jahrhundert erstreckt, für einen der beständigsten Popkünstler unserer Zeit. Elton Johns neue Bühnenproduktion wird dabei die Fans mit auf eine musikalische und vor allem visuell beeindruckende Reise nehmen, die die 50-jährige Karriere des Künstlers mit all seinen unvergesslichen Songs aufleben lässt, wie dies bisher noch nie gesehen wurde.

“Live aufzutreten belebt mich ungemein und ich bin sehr dankbar dafür, noch einmal vor einem großartigen Publikum rund um den Globus auftreten zu dürfen, ” so Elton John. „Ich möchte die Kreativität und Leidenschaft, die mich schon immer vorangetrieben hat, ein letztes Mal auf meiner Abschiedstour meinen Fans präsentieren. Und wenn diese Tournee dann zu Ende gegangen ist, freue ich mich schon darauf, dieses Kapitel meines Lebens abzuschließen und mich vom Leben auf Tour zu verabschieden. Ich möchte dann unbedingt mehr Zeit der Erziehung und dem gemeinsamen Leben mit meinen Kindern widmen.“

„Es ist uns eine große Ehre, mit Elton John zusammenzuarbeiten, einem der legendärsten, innovativsten und unübertroffenen Künstler und Performer der heutigen Musik-und Popkultur ” so Jay Marciano, Chairman und CEO von AEG Presents, dem Internationalen Veranstalter der ‘Farewell Yellow Brick Road’ Tour. „Die Konzerte der ‘Farewell Yellow Brick Road’ Tour werden die ultimative und letzte Möglichkeit für Millionen seiner Fans weltweit sein, diesen unvergleichlichen Kult-Entertainer einer ganzen Generation auf eine Art zu erleben, wie es nur so ein berühmter Künstler wie Elton John auf die Bühne bringen kann.”

Die Ankündigung der Abschiedstournee erfolgte in einer gewohnt spektakulären Art und Weise, die stets auch die Karriere von Elton John und seine Kreativität auszeichnet: innovativ, mutig und immer mit unerschrockenen Schritten auf die Zukunft ausgerichtet.

Im Mittelpunkt stand dabei ein Weltklasse-Event in der Gotham Hall in New York City, von dem aus die Ankündigung weltweit per Livestream auf Youtube VR 180 ausgestrahlt und simultan zu Events in London und Los Angeles übertragen wurde. Das eindringliche Erlebnis der Veranstaltung – und dank der Youtube VR 180 Technologie auch für Fans weltweit – ermöglichte es den Fans, einige der wichtigsten Momente einer Karriere zu erleben, die Elton Johns Weg zu unaufhaltsamen Superstarstatus weltweit markierten.

Transformation ist letztendlich schon immer Teil von Elton Johns DNA, und er setzt die neusten Technologien geschickt ein, um Zeit und Raum zu überwinden und seine Vergangenheit und Zukunft miteinander zu verbinden. Mitschnitte des Events sowie vielfältiges „Behind the scenes“ Material in VR180, das Elton Johns Weg nachzeichnen, ist unter youtube.com/eltonjohn zu sehen.

„Elton John macht Dinge einfach immer anders, er bedient sich neuer Technologien, um die Grenzen des Geschichtenerzählens immer wieder aufs Neue zu verschieben und seine Fans auf immer neue Art und Weise zu begeistern. Im letzten Jahr gab sein YouTube-Projekt “The Cut” unbekannten Künstlern die Möglichkeit, neue Videos zu einigen seiner Kult-Hits zu produzieren. Die Ankündigung seiner Abschiedstournee verschiebt nun ein weiteres Mal die Grenzen – Livestreaming in VR,” erklärt Vivien Lewit, Global Head of Artist Services bei YouTube. „Wir fühlen uns geehrt, unsere Beziehung mit dem Künstler noch zu vertiefen, in dem wir den exklusiven Livestream unterstützen und ‘Behind the Scenes’ Videos in VR über die besonderen Momente seiner außergewöhnlichen Karriere und somit der Geschichte der Popmusik zur Verfügung stellen.”

Bei der Pressekonferenz wurde außerdem bekannt gegeben, dass Elton Johns Tourgarderobe und Bühnenoutfits für die ‘Farewell Yellow Brick Road’ Tour exklusiv von Gucci designt werden. Ausgestattet mit einem solch prächtigen Outfit diskutierte Elton John bei dem Presseevent seine Vorliebe für das italienische Modehaus, das letztes Jahr eine S/S 2018 Kollektion herausbrachte – designt von Alessandro Michele und von Elton Johns unvergleichlichem Stil inspiriert, mit vielfältigen Referenzen auf originale Stile und Teile seines kultigen Modearchivs.

Bitte beachten Sie die folgenden, für München geltenden Jugendschutzregelungen:

Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zu der Veranstaltung.

Kinder zwischen 6 und unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person eingelassen werden.