Emirates feiert 25 Jahre tägliche Linienflüge ab München

Vom täglichen A310-Liniendienst zu zwei täglichen A380-Flügen – Über 9,4 Millionen Passagiere zwischen München und Dubai seit 1999 befördert – Erste Airline mit täglichen A380-Linienflügen ab München – Größte Emirates-Lounge in Kontinentaleuropa

Am 2. November 1999 landete zum ersten Mal ein Emirates Airbus A310 auf dem Münchner Flughafen: München war damit nach Frankfurt im Jahr 1987 der zweite Abflughafen von Emirates in Deutschland. Dank der anhaltend hohen Nachfrage wurde die Strecke München-Dubai im März 2003 auf zwei tägliche Flüge mit der Boeing 777-300ER, dem damals größten Passagierflugzeug, erweitert. In den vergangenen 25 Jahren hat Emirates auf die starke Nachfrage nach Passagier- und Frachtflügen mit zusätzlichen Frequenzen ab München reagiert und fliegt heute zweimal täglich mit dem Airbus A380 ab der bayerischen Landeshauptstadt.

Seit November 2011 setzt Emirates ab München Jets des Typs Airbus A380 ein und war damit die erste ausländische Fluggesellschaft, die mit dem größten Passagierflugzeug der Welt einen täglichen Linienflug von und nach Deutschland durchführte. Damit unterstreicht Emirates sein beständiges Engagement im deutschen Markt. Emirates war damit auch die erste Airline, die München im täglichen Liniendienst mit der A380 bediente. Die München-Flüge werden seit Ende März 2014 ausschließlich mit der A380 bedient.

Seit dem Start im Jahr 1999 hat Emirates mehr als 9,4 Millionen Passagiere auf über 34.600 Flügen zwischen München und Dubai an Bord seiner modernen Flotte befördert und somit das Reisen und den Handel zwischen Süddeutschland und der Welt gefördert. Mit zwei täglichen A380-Flügen vom zweitgrößten Flughafen Deutschlands zum globalen Drehkreuz der Airline bietet Emirates Urlaubern und Geschäftsreisenden Nonstopflüge nach Dubai und darüber hinaus zu über 140 Zielen in einem globalen Streckennetz. Diese Flugverbindung ermöglicht auch einen bedeutenden Incoming-Tourismus aus Quellmärkten, aus denen Besucher in der Regel mehr ausgeben und länger bleiben. Dies wiederum schafft hohe Umsätze und Arbeitsplätze in der bayerischen Tourismuswirtschaft.

„Deutschland ist unser größter Markt in Kontinentaleuropa und wir sind seit 1987 ein vertrauter Anblick am Himmel sowie in den Städten und Gemeinschaften des Landes. München ist von Anfang an ein strategisch wichtiges und kommerziell erfolgreiches Ziel für uns in Mitteleuropa. Unser 25-jähriges Jubiläum ist ein Beweis für unseren unermüdlichen Beitrag, die weltweite Konnektivität für Geschäftsreisende und Urlauber sowie das Wirtschaftswachstum zwischen Süddeutschland und der Welt zu fördern. Dieser Meilenstein bestätigt auch unser Engagement für München, wo wir auch in Zukunft mehr Konnektivität und unser einzigartiges Flugerlebnis anbieten werden. Mit unseren zwei täglichen A380-Flügen haben wir ein neues Reiseerlebnis geschaffen und unser Flaggschiff ist sowohl bei Fluggästen als auch bei Planespottern sehr beliebt“, so Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe.

„Wir freuen uns sehr über das nun schon ein viertel Jahrhundert andauernde Engagement von Emirates an unserem Airport. Unsere Passagiere profitieren seit 25 Jahren von dem herausragenden Netzwerk an Zielen auf der ganzen Welt, die mit Emirates erreichbar sind. Dass Emirates überdies auch die erste Fluggesellschaft war, die in München im Jahr 2011 den Airbus A380 im Linienbetrieb einsetzte, war ein Meilenstein – für unseren Standort, für unsere Fluggäste und natürlich auch für unsere Beschäftigten. Emirates ist ein fester Bestandteil an unserem Airport und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH.

Die 965 Quadratmeter große Emirates Lounge ist die größte Lounge einer ausländischen Airline am Flughafen München. First Class- und Business-Class-Passagiere sowie Mitglieder des Treueprogramms Emirates Skywards mit Platinum- oder Gold-Status haben freien Zugang. Im Restaurantbereich erwartet die Gäste sowohl ein kaltes Buffet als auch warme Gourmetgerichte des Premium-Caterers Do & Co.

Die Frachtdivision Emirates SkyCargo spielt mit einer täglichen Unterdeckfrachtkapazität von bis zu 60 Tonnen pro Strecke eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Handelsbeziehungen zwischen Bayern und der Welt. Zu den wichtigsten Exportgütern aus München gehören Autoteile, Medikamente, Textilien, Elektronik, Papierprodukte und Druckwaren, die für Märkte im Nahen Osten, wie die VAE, Saudi-Arabien und Bahrain, für Afrika wie Südafrika und Ägypten, für Asien wie Malaysia, China, Japan und die Philippinen sowie für Australien und Neuseeland, bestimmt sind. Die Ermöglichung von hochwertigen und zeitkritischen Exporten trägt zum Wachstum, zur Schaffung von Wohlstand und zur Förderung hochqualifizierter Arbeitsplätze in großen lokalen Unternehmen sowie in KMU bei. Zu den wichtigsten Importgütern gehören Lederwaren, Medikamente, Textilien und Bekleidung. Emirates beförderte in den vergangenen fünf Jahren auf Vollfrachtern und Passagierflügen zusammen über 65.200 Tonnen Cargo zwischen München und Dubai.