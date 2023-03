Endlich ein Jugendtreff für Sendling-Westpark

Am Dienstag genehmigt der Stadtrat auf Initiative der SPD/Volt-Stadtratsfraktion einen Interims-Jugendtreff für Sendling-Westpark. Dieser wird an der Garmischer Straße errichtet, übergangsweise wird dort so schnell wie möglich ein mobiles Angebot stattfinden. Das beschlossene Betriebskonzept sieht eine offene Jugendarbeit vor, die junge Menschen einlädt an vielfältigen Angeboten teilzunehmen und die Arbeit auch aktiv mitzugestalten. Die offene Arbeit will so die bestehende Bildungslandschaft ergänzen. Die jungen Münchner*innen können hier selbst Verantwortung übernehmen und ihre Umgebung politisch gestalten.

Kern des Treffs ist ein Jugendcafé. Dieses soll von Anfang an gemeinsam mit den Jugendlichen gestaltet werden. Ausgehend vom selbstverwalteten Betrieb des Cafés soll Platz sein für Kultur, Bildung und Beratung. Der Jugendtreff wird montags bis sonntags ab 16 Uhr bis in den Abend hinein geöffnet sein. Zielgruppe sind Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren. Die vorliegende Planung berücksichtigt natürlich auch die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK).

Dazu sagt Barbara Likus, von der SPD/Volt-Fraktion:

„Wir wollen Orte schaffen, an denen sich junge Menschen treffen und selbst organisieren können. Solche Orte müssen zur Lebensrealität der Jugendlichen passen. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt diesen Ort in Sendling-Westpark gefunden haben. Aber auch inhaltlich überzeugt mich das Konzept mit seinen vielfältigen Angeboten und seiner Offenheit für eine Gestaltung durch die Menschen, die ihn besuchen.“