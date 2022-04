Endlich wieder Live-Musik – Tollwood Sommerfestival 2022 startet wieder durch mit einem Star-Aufgebot

Tollwood startet wieder durch mit einem Star-Aufgebot wie noch nie – 32 Konzerte mit Sting, Rea Garvey, Patti Smith, Wincent Weiss und anderen…

War da nicht mal was? Es ist Sommer, Musik weht durch den Olympiapark. Kann man sich schon fast nicht mehr vorstellen. Doch nach zwei Jahren ohne Live-Konzerte ist es endlich Zeit für einen Neustart: Es ist Tollwood! Alle, aber ganz besonders die Konzertbranche, sind hungrig auf gemeinsame Erlebnisse, auf Musik, auf Live-Konzerte. Und dafür fährt das Sommerfestival in der Musik-Arena ein musikalisches Sterne-Buffet auf, das so viele Köstlichkeiten wie noch nie aufbietet. 32 Leckerbissen werden zwischen dem 16. Juni und 17. Juli die Fans begeistern – und es ist für jeden Geschmack was dabei.

Lebensfreude jetzt

Den Hunger nach Lebensfreude und Musik stillen Weltstars wie Sting und die Rock-Legende Patti Smith. Oder auch Wincent Weiss, der sich in den vergangenen beiden Jahren intensiv mit sich selbst und der Welt um sich herum auseinandergesetzt hat. Und die Emotionen in Musik verwandelt hat – das Ergebnis: sein neues Album „Vielleicht irgendwann“. Der Auftakt am 16. Juni mit Rea Garvey (Foto: Christian Rocketchris Photograph) könnte nicht passender sein fürs Sommerfestival 2022. Mit seiner Hymne „Hy Brasil“ ruft er auf, mutig zu sein, zu vertrauen und Verbundenheit zu leben. Dafür steht Tollwood 2022.

Die Welt zu Gast

Das Festival im Olympiapark Süd steht aber auch für eine ganz besondere Atmosphäre. Eingebettet in den „Markt der Ideen“, der nach weiter Welt duftet, zaubern die Konzerte diese Welt aufs Gelände in den Olympiapark Süd. Außerdem engagiert sich Tollwood wie viele Künstlerinnen und Künstler, die in der Musik-Arena auftreten, für Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das macht den außergewöhnlichen Charme des Festivals aus – für Publikum, aber auch für die Musikerinnen und Musiker.

Das Line-up im Überblick (Stand 08.04.2022)

16.06.2022 | Rea Garvey – “Hy Brasil”-Tour

17.06.2022 | ZAZ – “Organique”-Tour”

18.06.2022 | Ringlstetter und Band – “Heile Welt”-Tour

19.06.2022 | Django 3000 & Dreiviertelblut, Beginn: 18 Uhr

20.06.2022 | Wincent Weiss “Vielleicht irgendwann”-Tour

21.06.2022 | Spider Murphy Gang unplugged – “Akustik”-Tour”

22.06.2022 | Spider Murphy Gang unplugged – “Akustik”-Tour”

23.06.2022 | Hubert von Goisern – “Zeiten und Zeichen”-Tour, Beginn: 19:30 Uhr

24.06.2022 | Element of crime

25.06.2022 | Revolverheld – “Zimmer mit Blick Live-Sommer 2022”

26.06.2022 | Johannes Oerding – “Konturen”-Tour

27.06.2022 | Cro – “trip is (a)live”-Tour

28.06.2022 | Melissa Etheridge

29.06.2022 | Haindling

30.06.2022 | Niedeckens BAP – “Schließlich Unendlich”-TOUR 2022, Beginn: 18:45 Uhr

01.07.2022 | Simple Minds – “Celebrating 40 Years of Hits”

02.07.2022 | SDP “Die unendlichste Tour Deutschlands”

03.07.2022 | Wardruna – “Nordic Nights Summer Open Air Tour“, Beginn: 18 Uhr

04.07.2022 | SIDO – “Ich & Keine Maske” Live 2022 Open Air

05.07.2022 | Schmidbauer und Kälberer mit Steinbäcker

06.07.2022 | Schmidbauer und Kälberer mit Ringsgwandl

07.07.2022 | Mark Forster – “Open Air”

08.07.2022 | dicht & ergreifend – “Open Air 2022”

09.07.2022 | Querbeat – “Radikal positiv”-Tour 2022

10.07.2022 | Deine Freunde – “10 Jahre Deine Freunde – Die Sommer Open Airs” – Beginn: 16 Uhr

11.07.2022 | Pizzera & Jaus – “Wer nicht fühlen will, muss hören”, Beginn: 19:30 Uhr

12.07.2022 | Pizzera & Jaus – “Wer nicht fühlen will, muss hören”, Beginn: 19:30 Uhr

14.07.2022 | The BossHoss – “Black is beautiful”-Tour 2022

15.07.2022 | Alvaro Soler – “Magia”-Tour

16.07.2022 | Sting – “My Songs”-Tour

17.07.2022 | Patti Smith, Beginn: 19:30 Uhr

Beginn der Konzerte: 19 Uhr – Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Für alle Konzerte von Blues-Rock über Pop, Hip-Hop und Musik-Kabarett bis hin zu Rap und Metal gibt es noch Karten. Doch es heißt, schnell sein. Konzertkarten gibt es unter der Tollwood-Tickethotline 0700 383850 24 (je nach Anrufernetz ca. 12,6 Ct/min), unter https://www.tollwood.de oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim.