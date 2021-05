Endlich wieder OpenAir-Kino! Kino am Olympiasee startet am 21. Mai in die Saison

2020 war Kino am Olympiasee mit einer genehmigten Kapazität von 528 Plätzen die größte Kulturspielstätte Bayerns. Die Veranstalter konnten ihren Gästen Sicherheit und ein breites Kulturangebot bieten, von Kino über Kabarett bis zu Live-Konzerten und Public Viewing.

Am 21. Mai startet Kino am Olympiasee in die Saison – natürlich mit dem bewährten Hygiene-Konzept und genügend Abstand. Der Besuch wird wieder vollständig kontaktlos möglich sein, sodass die Gäste das Programm ohne Bedenken in den Liegestuhl-Inseln genießen können.

Felix Lechner, Co-Veranstalter und Sicherheitsbeauftragter von Kino am Olympiasee: „Wir danken den Münchner Behörden für die konstruktive Zusammenarbeit und das Vertrauen. Auch wenn die genauen Bestimmungen erst kurzfristig veröffentlicht werden – wir sind gut vorbereitet, die Sicherheit unserer Gäste hat immer oberste Priorität. “

Die Saison eröffnet ein Oscar-Preisträger, Thomas Vinterbergs „Der Rausch“ mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Neben Klassikern wie „Bohemian Rhapsody“ finden sich aktuelle Komödien und Blockbuster, zudem sind über die Saison weitere Highlights geplant: Neben Spielen der Fußball-EM werden auch die Finalspiele des FC Bayern Basketball übertragen. Ab 1. Juli gastiert das Filmfest München bei Kino am Olympiasee. Dank eines neuen LED-Screens mit Bühne können dann auch tagsüber Filme gezeigt werden.

Shows wie der Quatsch Comedy Club Open Air, Munich’s Biggest Poetry Slam, das Alpenfilmfestival und das Live-Festival Frischluft im Park folgen im Juli und August. Nachmittags gibt’s ab Juni wieder FamilyOpenAir, mit bester Unterhaltung für die ganze Familie.

„Wir sind glücklich, dass wir unseren Gästen nach vielen Monaten Lockdown endlich wieder ein Stück Normalität bieten können“, so Patrick Diesing, Geschäftsführer der veranstaltenden Münchner Stadtmedien GmbH. „Dabei ermöglichen wir neben dem so lange vermissten Kinoerlebnis mit unserem ausgeklügelten Hygiene-Konzept die bestmögliche Sicherheit für Gäste und Team“, ergänzt er.

Bei aller Sicherheit soll das Erlebnis im Vordergrund stehen: Unter freiem Himmel und vor der traumhaften Kulisse des Olympiaparks sitzen die Gäste auf gemütlichen Liegestuhl-Inseln und genießen bis in den September hinein ein vielfältiges Programm.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.kinoamolympiasee.de/. Das hier veröffentlichte Programm wird laufend aktualisiert.