Endlich wieder Rudelsingen in München – schon über 200 Anmeldungen!

Das 15. Münchener Rudelsingen startet am Mittwoch, den 7. Februar 2018 um 19.30 Uhr im wunderbaren Theaterzelt „Das Schloss“ im Olympia Park

Inzwischen ist das RUDELSINGEN schon zu einer festen Institution in München geworden. Regelmäßig treffen sich die unterschiedlichsten Menschen von jung bis alt, Männer und Frauen um gemeinsam die schönsten Lieder von gestern bis heute zu singen. Das Original RUDELSINGEN ist inzwischen mit 10 Teams in über 100 Städten in ganz Deutschland unterwegs, eine Kultveranstaltung mit monatlich bis zu 10.000 Sängerinnen und Sängern. In München wird das Rudelsingen am 7. Februar wie gewohnt von Volker Becker begleitet.

An seiner Seite steht zum ersten Mal in München Uli Wurschy aus Groß- Umstadt. Die beiden spielen seit Jahrzehnten zusammen und bilden auch das Rudelsing – Team Odenwald. „Gemeinsam zu Singen ist Balsam für die Seele und wie ein Kurzurlaub in der Hektik des Alltags“ sagt Uli Wurschy und freut sich schon auf sein erstes Rudelsingen in München. Es wird ein buntes Programm gesungen mit Hits und Gassenhauern von gestern bis heute, natürlich mit ein paar Karnevalshits . Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert.

Das 15. Münchener Rudelsingen startet am Mittwoch, 7. Februar um 19.30 Uhr mit neuem Programm im Theaterzelt „Das Schloss“, Schwere Reiter Str. 15 im Olympia Park. Wer das nicht verpassen will, kann sich noch schnell anmelden auf der Website: www.rudelsingen.de. Der Eintritt kostet: 12,- EUR (ermäßigt 8,- EUR), bezahlt wird an der Abendkasse, der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.