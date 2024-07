Endspurt auf dem Tollwood Sommerfestival

Noch eine Woche Genuss und Erleben – Haindling kommt noch einmal zum Abschied in die Musik-Arena – jetzt Tickets für Festival du Cirque im Winter sichern.

Ob Sonne oder Regen – Tollwood ist immer einen Besuch wert. Das Sommerfestival geht in den Endspurt: Noch bis 21. Juli kann man über den Markt der Ideen flanieren, Vielfalt in der Bierkultur erleben; Akrobatisches bestaunen und große Konzertmomente in der Musik-Arena genießen. Wie wäre es beispielsweise mit einem Familienbesuch auf Tollwood? Im Kinderbereich können die Kleinen kochen, basteln und spielen. Und zwei Kinderkonzerte locken sonntags in die Half Moon Bar: „Pauken & Planeten“ am 14. Juli, und „Umgedreht unterwegs um die Welt“ am 21. Juli.

Staunen und genießen

Im Amphitheater staunen alle gemeinsam über die Kunst der Artist*innen – wie bei rund 90 Prozent der Veranstaltungen bei freiem Eintritt. Beispielsweise bei Circo Carpa Diem: Er ist ein naiver Träumer, sie ist pure Energie. Humorvoll zeigen sie Akrobatik am Boden, in der Luft und auf dem Rad – vom 15. bis 17. Juli passend zur Tollwood-Aktion „Fahr Rad zum Tollwood“. Wer seinen Drahtesel nochmal durchchecken lassen will, hat an den beiden Wochenenden (13. und 14., 20. und 21. Juli) bei Bikepick die Gelegenheit. Während das Radl kostenlos überprüft wird, kann man einen Kaffee beim Radl-Barista genießen. Und 15 Feet6 laden zum Finale des Tollwood Sommerfestivals vom 18. bis 21. Juli – mit viel Humor, beeindruckender Akrobatik, sportlich und rasant. Wer einfach nur entspannen will, kann den Mond am Andechser Hügel, das Museum of the Moon von Luke Jerram, genießen. Und wenn dann plötzlich in der Menge der eingängige Rhythmus des „Bolero“ von Maurice Ravel erklingt – wie beispielsweise am 13., 17. und 21. Juli – wird das Publikum musikalisch überrascht.

Bei einem Bummel über den Markt der Ideen lassen sich die rund 170 liebevoll gestalteten Marktstände bewundern. Auch in diesem Sommer hatte das Publikum die Wahl zum schönsten Marktstand. Gewonnen hat die Abstimmung in diesem Jahr „Die Welt der 1.000 Klänge“. Hier gibt es Klangschalen, Gongs, Musikinstrumente, Trommeln. Auf Platz zwei landete „Simaru“ mit Taschen und Accessoires aus Kork. Platz drei belegt „Ware Freude“ mit handgemachten Unikat-Shirts und besonderen Geschenken. Die Kriterien für die Wahl waren Nachhaltigkeit, Schönheit des Standes und Auswahl der Produkte. Alle Marktstände freuen sich auf einen Besuch bis zum 21. Juli.

Hallo und Servus in der Musik-Arena

Die einen treten zum ersten Mal in der Musik-Arena auf – die anderen verabschieden sich. Kaffkiez spielen am 13. Juli ihr bislang größtes Konzert. Haindling gibt sich auf seiner Abschiedstournee auf dem Tollwood Sommerfestival am 17. Juli noch einmal die Ehre. Für diese Konzerte und auch für den Abend mit Loreena McKennitt (16.7.) gibt es noch Tickets. Ausverkauft sind bereits die Konzerte von ZZ Top (14. Juli), JEREMIAS (15. Juli), FiNCH (18. und 19. Juli), Von Wegen Lisbeth & Kytes (20. Juli) und PUR (21. Juli). Alle weiteren Infos und Tickets unter www.tollwood.de

Frühbucherrabatt für Winter sichern

Und wer jetzt schon an den Winter denken will, kann sich noch bis zum Ende des Tollwood Sommerfestivals den Frühbucherpreis für das Festival du Cirque auf dem Tollwood Winterfestival sichern. Zwischen dem 26. November und 22. Dezember 2024 bringt Tollwood drei herausragende Vertreter des zeitgenössischen Zirkus auf die Theresienwiese. Diese emotionale Reise wird faszinieren und begeistern. Mit Circa, Circo Zoé und The 7 Fingers bringen drei der weltweit besten Compagnien aus drei Kontinenten drei eindrucksvolle und unverwechselbare Zirkusproduktionen ins Tollwood-Theaterzelt. Noch bis zum Ende des Tollwood Sommerfestivals gibt es die Tickets ab 34 Euro, ermäßigt ab 25 Euro. Und wer alle drei außergewöhnlichen Zirkusproduktionen sehen möchte, kann sich Tickets für die jeweiligen Premieren ab 29,25 Euro (ermäßig ab 21,75 Euro) sichern – zusätzlich serviert Tollwood zu den Trilogie-Tickets pro Show einen Aperitif. Nach dem Tollwood Sommerfestival gibt’s Karten für jede der Produktionen im Festival du Cirque ab 39 Euro (ermäßigt: 29 Euro) unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket, Infos unter www.tollwood.de.

Tollwood Musik-Arena 2024 – das Line-Up im Überblick

13.07.2024 | Kaffkiez & Special Guest: Bibiza – „Ekstase“ – Beginn: 19 Uhr

14.07.2024 | ZZ Top – „The Elevation Tour“ – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

15.07.2024 | JEREMIAS – „Ich fühl alles für dich mit – Sommer 2024“ – Beginn: 18:30 Uhr – AUSVERKAUFT

16.07.2024 | Loreena McKennitt – „Summer Tour 2024“ – Beginn: 19:30 Uhr

17.07.2024 | Haindling – „Es geht wieder auf“ – Beginn: 19:30 Uhr – Restkarten

18.07.2024 | FiNCH – „10 Jahre FiNCH” – AUSVERKAUFT – Beginn: 18:30 Uhr

19.07.2024 | FiNCH – „10 Jahre FiNCH” – AUSVERKAUFT – Beginn: 18:30 Uhr

20.07.2024 | Von Wegen Lisbeth & Kytes – Beginn: 18:30 Uhr – AUSVERKAUFT

21.07.2024 | PUR – „Persönlich” – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT