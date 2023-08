Endspurt beim Sommerfestival im Olympiapark – Feuerwerk 18.08.2023

Feuerwerk vorschoben auf Freitag, 18. August

Es hat nicht sollen sein … Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse musste am Donnerstag das Feuerwerk des Sommerfestivals abgesagt werden. Neue Chance neues Glück: Am Freitag, 18. August, ist der Nachholtermin. Dann läutet die Pyroshow am Freitagabend das finale Wochenende des diesjährigen Sommerfestivals ein.

An den letzten Tagen des Olympiapark-Festivals bewegt sich noch einmal ganz viel – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Denn bis Sonntagabend bietet das „Move-Wochenende“ jede Menge Programm. Wer selbst gerne sportlich aktiv werden möchte, der sollte auf jeden Fall bis 20. August in den Olympiapark kommen. Hier wartet ein abwechslungsreiches Outdoor-Sportprogramm auf kleine und große Sportler:innen. Unter anderem lädt die Workout|side-Crew am Samstag und Sonntag zu Workouts aus den Bereichen HIIT, Core, Recovery und Yoga ins Olympiastadion ein. Auf der Aktivierungsfläche vor dem Ost-Eingang der Olympiahalle gibt es diverse Tanz- und Sport-Angebote zum Mitmachen.

Aber natürlich gibt es beim Sommerfestival noch viel mehr zu erleben: Das Lilalu-Kinderland und das LEGO® DREAMZzz™ Camp freuen sich auf die kleinen Sommerfestival-Fans. Die Münchner Schausteller stehen mit ihren Fahrgeschäften bereit. Die Budenstraße lädt zum Bummeln ein und die Gastro-Standl bieten kulinarische Köstlichkeiten. Nicht zuletzt sorgt die „Saluti da Capri – Bar & Musik“ im Olympiasee für gechilltes Beach-Flair.

Weitere Infos unter olympiapark.de.