Endspurt für Einreichungen: 590.000 Euro für die besten Computerspiele aus Deutschland

Noch bis zum 18. Januar 2019 Spiele, Prototypen und Konzepte einreichen

Verleihung des Deutschen Computerspielpreises in 14 Kategorien am 9. April 2019 im Admiralspalast in Berlin

Januar 2019: Der wichtigste Preis der deutschen Games-Branche ruft alle Spieleentwickler, Publisher, Studierende und Schüler dazu auf, ihre Spiele, Prototypen oder Konzepte einzureichen. Noch bis einschließlich Freitag, den 18. Januar 2019, können Spiele für den Deutschen Computerspielpreis 2019 (DCP) auf www.deutscher-computerspielpreis.de eingereicht werden. Die Preisgelder steigen in diesem Jahr auf insgesamt 590.000 Euro. Der Deutsche Computerspielpreis 2019 wird am 9. April 2019 im Rahmen einer feierlichen Gala im Admiralspalast in Berlin verliehen.

Der Deutsche Computerspielpreis zeichnet die besten Spieleproduktionen Deutschlands aus. 2019 werden insgesamt 590.000 Euro vergeben. Damit steigen die Preisgelder im fünften Jahr in Folge. Mehr gibt es in diesem Jahr für die Kategorien „Nachwuchspreis Konzept“ und „Nachwuchspreis Prototyp“. In beiden Kategorien werden jetzt zwei Zweitplatzierte mit jeweils 15.000 Euro prämiert, der bislang undotierte 3. Platz entfällt. Die Gewinner in den Nachwuchskategorien können sich auf jeweils 35.000 Euro freuen.

Werbung / Anzeige

Ausrichter des Preises sind die Bundesregierung – vertreten durch die Staatsministerin für Digitalisierung und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) – sowie der game – Verband der deutschen Games-Branche. Unterstützt werden sie dabei von der Stiftung Digitale Spielekultur. Das Medienboard Berlin-Brandenburg fördert die Gala 2019.

Die 14 Preis-Kategorien im Überblick:

– Bestes Deutsches Spiel (110.000 Euro)

– Bestes Kinderspiel (75.000 Euro)

– Bestes Jugendspiel (75.000 Euro)

– Bestes Serious Game (40.000 Euro)

– Bestes Mobiles Spiel (40.000 Euro)

– Bestes Gamedesign (40.000 Euro)

– Beste Inszenierung (40.000 Euro)

– Beste Innovation (40.000 Euro)

– Bestes Internationales Spiel (undotiert)

– Beste Internationale Spielewelt (undotiert)

– Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert)

– Nachwuchspreise

o Nachwuchspreis – Konzept (insgesamt 65.000 Euro verteilen sich wie folgt: Platz 1: 35.000 Euro, 2x Platz 2: 15.000 Euro) und

o Nachwuchspreis – Prototyp: (insgesamt 65.000 Euro verteilen sich wie folgt: Platz 1: 35.000 Euro, 2x Platz 2: 15.000 Euro)

– Publikumspreis (undotiert)

– Sonderpreis der Jury (undotiert)

Eingereicht werden können alle Computerspiele, die seit Ende der letzten Einreichungsphase am 19. Januar 2018 erschienen sind oder bis zum 30. Juni 2019 erscheinen werden. Eine Einreichung in mehreren Kategorien ist möglich. Auch Forschungseinrichtungen und Unternehmen fernab der Games-Branche sind aufgefordert, Projekte einzureichen. Denn in der Kategorie „Beste Innovation“ werden die besten Technologien mit einem Bezug zu Games ausgezeichnet. Der Nachwuchspreis ruft Schüler und Studierende auf, sich mit ihren Konzepten oder Prototypen zu bewerben. Bei Fragen zur Einreichung steht das Awardbüro des Deutschen Computerspielpreises bei der Stiftung Digitale Spielekultur gerne zur Verfügung. Alle Informationen zur Einreichung gibt es auch auf www.deutscher-computerspielpreis.de.