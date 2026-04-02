Energiepreise im Blick: Wechseln lohnt sich!

Angesichts der aktuellen Entwicklung der Energiepreise lohnt es sich, bestehende Strom- und Gasverträge sorgfältig zu prüfen. Darauf weist die Verbraucherzentrale Bayern hin. Die Preise für Energie schwanken weiterhin stark und Verbraucherinnen und Verbraucher können durch einen Anbieterwechsel oft spürbar Geld sparen.



Warum ein Anbieterwechsel jetzt besonders sinnvoll ist

In den vergangenen Jahren waren die Kosten für Gas und insbesondere Strom nach der Energiepreiskrise wieder deutlich gesunken. Fachleute warnen jedoch: Geopolitische Spannungen und mögliche Engpässe bei der Versorgung könnten die Preise erneut steigen lassen. Deshalb gilt: jetzt handeln, Tarife prüfen und sich möglichst günstige Konditionen für die kommenden Jahre sichern.

Wie sehr sich ein Anbieterwechsel lohnen kann zeigen aktuelle Vergleiche, die Einsparungen von mehreren hundert Euro pro Jahr versprechen. „Die kostenfreie Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern unterstützt Verbraucher dabei, den Überblick zu behalten, Tarife richtig einzuordnen und einen verlässlichen sowie passenden Energieanbieter zu finden“, sagt Sigrid Goldbrunner, Energieexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern.



Tarifwahl – Darauf sollten Verbraucher achten:

Vergleichsportale bewusst nutzen: Vergleichsportale sind hilfreich, allerdings sind viele Filtereinstellungen voreingestellt und können das Ergebnis verzerren. Es empfiehlt sich etwa Boni nicht einzurechnen und die Option „direkte Wechselmöglichkeit“ zu deaktivieren, um eine größere Auswahl an Tarifen zu erhalten.



Vergleichsportale sind hilfreich, allerdings sind viele Filtereinstellungen voreingestellt und können das Ergebnis verzerren. Es empfiehlt sich etwa Boni nicht einzurechnen und die Option „direkte Wechselmöglichkeit“ zu deaktivieren, um eine größere Auswahl an Tarifen zu erhalten. Vertragsbedingungen genau prüfen: Kurze Laufzeiten, faire Preisgarantien und transparente Konditionen sind wichtig, um flexibel auf Veränderungen am Markt reagieren zu können.



Kurze Laufzeiten, faire Preisgarantien und transparente Konditionen sind wichtig, um flexibel auf Veränderungen am Markt reagieren zu können. Anbieter sorgfältig prüfen: Die Angaben aus Vergleichsportalen sollten immer mit den Informationen auf der Website des Anbieters abgeglichen werden, da Portale nicht für die Richtigkeit aller Daten garantieren.

Diese Schritte helfen dabei, aus einer Vielzahl an Angeboten einen passenden und preislich attraktiven Tarif zu finden.

Wer Unterstützung benötigt, kann sich beim Online-Vortrag „Anbieterwechsel – Gewusst wie!“ am 11. Mai um 12:30 Uhr informieren. Weitere Informationen und Anmeldung unter verbraucherzentrale.bayern/veranstaltungen.

Über die Energieberatung der Verbraucherzentrale

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale informiert anbieterunabhängig zu vielen Themen des privaten Energieverbrauchs. Kostenfreie Beratungen sind online, telefonisch oder per Video möglich. Eine persönliche Vor-Ort-Beratung kosten 40 Euro. Weitere Infos finden sich unter verbraucherzentrale-energieberatung.de, über die kostenfreie Hotline 0800 – 809 802 400 oder in den Vorträgen. Die Beratung wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.