Englischer Garten: Unbekannter Mann stößt Frau vom Fahrrad

Am Dienstag, 13.06.2023, gegen 22:20 Uhr, teilte eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München von zuhause aus über den Polizeinotruf 110 mit, dass sie kurz zuvor im Englischen Garten von einem ihr unbekannten Mann angegriffen worden wäre. Sofort wurde eine Polizeistreife zum Wohnort der 18-Jährigen geschickt. Diese gab im Rahmen der ersten Ermittlungen an, dass sie mit einem Fahrrad über das Stauwehr Oberföhring aus dem Englischen Garten herausfahren wollte. Dort wäre ihr ein ihr unbekannter Mann auf einem Mountainbike entgegengekommen. Der Mann hielt sie auf und stieß sie vom Fahrrad zu Boden. Die 18-Jährige schrie sofort laut und machte mit den Armen Abwehrbewegungen. Der Täter ließ daraufhin von ihr ab und die 18-Jährige konnte mit dem Fahrrad weiter nach Hause fahren.

Die 18-Jährige wurde an der Hand leicht verletzt.

Im Umfeld des Tatortes wurde mit einer Vielzahl an Einsatzkräften nach dem Täter gefahndet. Die Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wurde von der 18-Jährigen wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 25 Jahre, 170 cm groß, westeuropäisches Erscheinungsbild; dunkle, lange

Hose, dunkles T-Shirt, Skimaske; er war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Stauwehrs Oberföhring

Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.