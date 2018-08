Entdecken Sie das kreative München auf der MADE IN MINGA – Die Messe

Die Münchner Messe mit über 80 regionalen Ausstellern

Nach dem großartigen Erfolg der ersten Made in Minga im Mai 2017, findet die Messe für regionale Produkte dieses Jahr zum zweiten Mal statt – diesmal in der charmanten Location Paulaner am Nockherberg. Vom Samstag, dem 10. November bis zum Sonntag, dem 11. November 2018 können die Münchner in einer bunten Mischung aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel Spirituosen, Kaffee, Kunst, Schmuck, Gewürze, Möbel, Technik, Friseur, Designerprodukte, Upcycling-Unikate und Delikatessen stöbern. Eines eint die Aussteller: die Regionalität und der Bezug zu der bayrischen Metropole.

Im Festsaal mit der einzigartigen Atmosphäre präsentieren sich zahlreiche Münchner Manufakturen, Start-Ups, kreative Einzelkämpfer und bereits etablierte Unternehmen. Eine wunderbare Gelegenheit den Machern dieser Stadt persönlich zu begegnen. „Bei der Wahl unserer Aussteller möchten wir sowohl kleinen und außergewöhnlichen Manufakturen die Chance bieten, sich auf einer großen Bühne zu präsentieren, als auch bereits etablierten Unternehmen eine weitere Möglichkeit einräumen, ihre Kunden zu treffen“, sagt der Veranstalter Stefan Mateescu.

Werbung / Anzeige

Warum „Made in Minga“?

Die Messe richtet sich an Konsumenten, die ein ausgeprägtes Bewusstsein für Qualität, hochwertiges Design und ein Faible für die Region München haben.

Regionalität ist in der heutigen Zeit ein wichtiger Aspekt für Konsumenten. „Made in Germany“ ist laut einer aktuellen Umfrage das weltweit angesehenste Prädikat, aber auch die kleinere Schwester „Made in Minga“ hat sich schon zu einem echten Qualitätsmerkmal entwickelt.

Ort: Paulaner am Nockherberg, München

Datum: Sa., 10. Nov, 12 bis 20 Uhr / So., 11. Nov, 12 bis 19 Uhr

Tickets: 8 Euro im VVK, 10 Euro an der Tageskasse, 15 Euro für ein 2-Tagesticket