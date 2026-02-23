Erfolgreiche Reanimation nach Körperverletzungsdelikt in Bogenhausen

Am Samstag, 21.02.2026, gegen 16:00 Uhr, befand sich eine 26-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz in Deutschland zur Behandlung in einem Krankenhaus. Die 26-Jährige war kurz zuvor eingeliefert worden und führte Identitätsdokumente auf andere Personalien ausgestellt mit sich. Daher wurde die Polizei verständigt.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten versuchte die 26-Jährige zu flüchten und leistete im Anschluss bei ihrer Festhaltung massiv Widerstand. Eine 22-jährige Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig.

Die 26-Jährige musste anschließend gefesselt und zur weiteren Sachbearbeitung zur örtlichen Polizeiinspektion gebracht werden. Die Dokumente wurden sichergestellt.

Dort krampfte die 26-Jährige, verlor das Bewusstsein und wurde reanimationspflichtig. Sie musste deshalb von den Polizeieinsatzkräften wiederbelebt werden.

Noch vor Eintreffen des verständigten Rettungsdienstes erlangte die 26-Jährige wieder das Bewusstsein. Sie wurde im Anschluss erneut in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung und Haftfähigkeitsprüfung wurde sie im Nachgang der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wurde sie am darauffolgenden Tag von einem Richter entlassen.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte übernommen. Wie die 26-Jährige zu den Dokumenten kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.