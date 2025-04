Erfolgreicher Ausbau der E-Mobilität: SWM nehmen 5.000 Ladepunkt in Betrieb

Auf dem Weg zu einem emissionsfreien Individualverkehr in der Stadt haben die Stadtwerke München (SWM) einen weiteren Meilenstein erreicht: In Berg am Laim wurde feierlich der 5.000 Ladepunkt für Elektroautos in Betrieb genommen. Die Marke haben die SWM im Zuge der Installation von 22 neuen Ladepunkten für die adesso SE erreicht. Der IT-Dienstleister will die Ladestationen sowohl für die eigene Fahrzeugflotte nutzen als auch für die Wagen der Mitarbeitenden bereitstellen.

Dr. Karin Thelen, Geschäftsführerin Regionale Energiewende: „Elektromobilität ist integraler Bestandteil einer ganzheitlichen Energiewende. Deshalb bauen wir die Ladeinfrastruktur für E-Autos in München kontinuierlich aus, sowohl im öffentlichen als auch privaten oder gewerblichen Raum. Es freut uns sehr, wenn Firmen wie adesso unseren zuverlässigen Service nutzen. Wir hoffen, dass unser vielfältiges Angebot auch weitere Unternehmen dazu motiviert, ihre Fahrzeugflotten zu elektrifizieren.“

Niklas Spitczok von Brisinski, Standortleiter der adesso-Geschäftsstelle in München: „Mit der Installation von 22 neuen Ladesäulen in München setzen wir ein klares Zeichen für nachhaltige Mobilität. Sie zahlen direkt auf unser Ziel ein, unseren CO₂-Fußabdruck zu senken und bis 2030 klimaneutral zu werden – und fördern zugleich umweltfreundliches Pendeln unserer Mitarbeitenden.“

Durch den kontinuierlichen Ausbau von Ladestationen für Wohnungswirtschaften, Unternehmen sowie im öffentlichen Raum leisten die SWM einen entscheidenden Beitrag zur Förderung der Elektromobilität in München und Umgebung. Neben dem Ausbau von herkömmlichen Normalladestationen (AC-Laden) installieren die SWM vermehrt Schnellladestationen (DC-Laden), die einen erheblichen Mehrwert in Bezug auf die Ladegeschwindigkeit bieten. Diese sind daher insbesondere für Flotten oder Kundenstellplätze geeignet, wovon Unternehmen wie in diesem Fall die adesso SE profitieren.

