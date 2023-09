Erfolgreicher Heimspielauftakt: Red Bulls bezwingen Kosice

RBM – KOS 5:2 | Blum: „Wichtiger Sieg hier vor unseren Fans“

Red Bull München hat sich im ersten Heimspiel der Saison gegen den HC Kosice mit 5:2 (2:0|2:1|1:1) durchgesetzt und steht damit nach dem dritten Spieltag der CHL-Saison bei sieben Punkten. Vor 2.634 Zuschauern waren Austin Ortega, Filip Varejcka, Patrick Hager, Nico Krämmer und Jonathon Blum für das Team von Trainer Toni Söderholm erfolgreich.

Spielverlauf

In der flotten Anfangsphase spielten beide Teams schnell und schnörkellos nach vorne. Dann übernahmen die Red Bulls die Kontrolle und setzten Kosice zunehmend unter Druck. Die Gäste konterten gefährlich, doch spätestens bei Mathias Niederberger war Endstation. In der elften Minute schickten die Münchner zum ersten Mal ihre Powerplay-Einheiten aufs Eis – und prompt klingelte es: Ortega stellte mit einem Schuss in den Winkel auf 1:0. Der deutsche Meister im Anschluss mit zahlreichen Chancen. Eine davon nutzte Varejcka zum 2:0 (18.).

Auch im Mittelabschnitt ging es zunächst nur in Richtung Tor von Jaruslav Janus. Die Red Bulls mit weiteren Hochkarätern, doch das nächste Tor erzielte Kosices Jens Olsson im Powerplay (28.). An der Münchner Dominanz änderte der Anschlusstreffer nichts. In der 34. Minute war Janus nach einem Schlagschuss von Hager, der sich selbst so zum 35. Geburtstag beschenkte, ein drittes Mal geschlagen. Der Druck hielt an und Krämmer sorgte mit seinem Premierentor im München-Trikot für die 4:1-Führung (39.) nach zwei Dritteln.

Kosice startete druckvoll in den Schlussabschnitt und verkürzte durch Olssons zweiten Powerplaytreffer (43.). Die Red Bulls hatten aber erneut die perfekte Antwort parat: Blum stellte mit einem Hammer von der blauen Linie auf 5:2 (45.) – sein vierter Scorerpunkt an diesem Abend. In der Folge verhinderte Janus einen höheren Rückstand der Gäste. So blieb es beim souveränen 5:2-Erfolg der Red Bulls.

Jonathon Blum:

„Es war ein wichtiger Sieg hier vor unseren Fans. Wir wussten, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Wir haben so angefangen, wie wir es uns vorgestellt haben.“

Tore:

1:0 | 10:05 | Austin Ortega

2:0 | 17:49 | Filip Varejcka

2:1 | 27:41 | Jens Olsson

3:1 | 33:15 | Patrick Hager

4:1 | 38:45 | Nico Krämmer

4:2 | 42:25 | Jens Olsson

5:2 | 44:45 | Jonathon Blum



Zuschauer:

2.634