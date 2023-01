Ergebnis Dreikönigslauf über 15 km am 06. Januar 2023 im Olympiapark

2. Lauf der Winterlaufserie München über 15 km strahlendem Sonnenschein Siege durch Thea Heim und Josef Diensthuber

Am 06. Januar fand der zweite Lauf der 16. Winterlaufserie München im Olympiapark statt. Rund 650 Läuferinnen und Läufer hatten sich angemeldet. Bei strahlendem Sonnenschein und perfekten Laufbedingungen ging es auf den Wegen des Olympiaparks bei Temperaturen bis 10 Grad über 3 Runden zu je 5 km.

Bei den Männern war es ein spannendes Rennen: Schließlich siegte Josef Diensthuber (TSV Reischach), der bereits den Nikolauslauf gewonnen hatte in 49:39 min knapp vor Georgios Pournaras (LG Stadtwerke München) in 49:48 min. Dritter wurde Steffen Burkert (ebenfalls LG Stadtwerke München) in 53:37 min. Dahinter kamen Mario Bernhardt, Jack Renyard und Lukas Michels ins Ziel. Bei den Frauen ging es nicht minder spannend zu: Die mehrfache Siegerin der Winterlaufserie Thea Heim (TNT Eiblteam) gewann in 56:20 min knapp vor Caroline Dennilauler (MTV 1879 München) in 56:29 min. Auf den dritten Platz kam Maria Elisa Legelli (Laufarena Allgäu) in 59:40 min. Es folgten Anna Mishchenko, Ricarda Gerlach und Lisa Mehl.

Nach dem Lauf gab es im Ehrengastbereich des Olympiastadions traditionell Kuchen, Lebkuchen, isotonisches Getränk von xenofit, warme Getränke und einen Ausschank von Erdinger Alkoholfrei.

Letzter Lauf der Serie: 20 Kilometer mit 10 km Faschingslauf am 04. Februar 2023

Weitere Info: www.laufwinter.de