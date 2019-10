Eric Clapton 2020 mit neuen Konzerten dreimal in Deutschland

Nach zwei phänomenalen, umjubelten Deutschland-Konzerten dieses Jahr, kündigt ERIC CLAPTON drei neue Shows hierzulande an. Im Mai und Juni ist der Künstler in der Münchner Olympiahalle, der Schleyerhalle in Stuttgart und im Düsseldorfer ISS Dome live zu sehen.

Der Vorverkauf für die „ERIC CLAPTON – IN CONCERT“-Tour beginnt am Donnerstag, 10. Oktober, um 10:00 Uhr exklusiv im Eventim-Presale auf www.eventim.de. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 11. Oktober, ab 10:00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 01806 -570 000 (0,20€ / Anruf, inkl. MwSt., Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.).

Insgesamt führt die neue Tour ERIC CLAPTON für 15 Konzerte in neun Länder durch Europa und Russland, nämlich Tschechien, Deutschland, Schweiz, Italien, Belgien, die Niederlande, Dänemark, Finnland und Russland. Bei den Shows wird ERIC CLAPTON von einer großartigen Band begleitet, bestehend aus seinen Langzeit-Kollegen Nathan East am Bass, Paul Carrack und Chris Stainton an den Keyboards, Doyle Bramhall II an der Gitarre sowie Sharon White und Katie Kissoon.

ERIC CLAPTON – „SUMMER 2020 EUROPEAN TOUR“

Di, 31.05.2020 München Olympiahalle

Do, 02.06.2020 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Fr, 03.06.2020 Düsseldorf ISS Dome