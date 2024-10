Erlebe eine märchenhafte Weihnachtszeit auf Schloss Kaltenberg

Am Freitag, dem 29. November 2024, öffnen sich auf Schloss Kaltenberg endlich wieder die Tore zum wohl schönsten Weihnachtsmarkt in Bayern. Inspiriert von den Geschichten der Gebrüder Grimm tauchen kleine und große Besucher an den vier Adventswochenenden in eine liebevoll inszenierte Märchenwelt voller Unterhaltung, Theater, Musik und besonderen Marktangeboten an über 100 Marktständen ein. Die Programm-Highlights.

Das Rotkäppchen, das dem Wolf in Omas Nachthemd begegnet. Ein Froschkönig, der geküsst werden will. Frau Holle, die ihre Betten auf dem Eingangstor ausschütteln und Schneeflocken auf das staunende Publikum rieseln lässt … Auf Schloss Kaltenberg offenbart sich den Besuchern immer freitags bis sonntags eine lebendige Märchenwelt zum Anfassen. Auf Schritt und Tritt gibt es entlang der Marktstände und auf den Bühnen zauberhafte Überraschungen zu entdecken. Etwa, die Hexe Roxana, die gerade lernt, wie man auf einem Besen fliegt und dabei aberwitzige Artistik zeigt. Oder Pimpernella, die schräge Waldschratin, die im Schlosswald Geschichten über eine singende Säge, über Ferdinand den Baumstumpf oder über die sprechenden Steine erzählt. Und wer weiß, was Pimpernalla als nächstes aus ihrem Zaubersack zieht. Bei den Mitmachmärchen der Theatergruppe „Rumpelmärchen“ auf der Waldbühne dürfen Kinder selbst aktiv werden. Und Katrin Zidek verwandelt mit ihren Schminkkünsten Groß und Klein in bekannte Märchenfiguren.

Ein Highlight an den Freitagen – übrigens bei vergünstigtem Eintritt! – sind die spektakulären Auftritte der Feuerkünstler „Faszination Feuershow“. Immer Samstag treiben die Amperpechten mit ihren gruselig-eindrucksvollen Masken und Kostümen auf dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg die bösen Geister aus.

Eingebettet ist das abwechslungsreiche Programm in ein von hunderttausenden Lichtern erleuchtetes Schlossgelände. Überall entdeckt man zudem liebevolle Dekoration, passend zur weihnachtlichen Märchenwelt. Deutlich gewachsen ist in diesem Jahr das Marktprogramm mit zahlreichen neuen Ständen: Wildschmuck, selbstgemachte Weihnachtskrippen, Naturkosmetik, hausgemachte Spirituosen … Hier findet man originelle Geschenke für die Liebsten oder für sich selbst.

So abwechslungsreich wie Bühnenprogramm und Markt ist auch das kulinarische Angebot, das den märchenhaften Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg begleitet. Absolutes Schmankerl ist dabei das 3-gängige Käsefondue-Menü, das im Bräustüberl vorab gebucht werden kann. Vorweg gibt es eine Rinderconsommé, dann ein Käsefondue mit Baguette, Cornichons, Borettane Zwiebeln, Antipasti-Gemüse sowie Speck- und Rauchfleischplatte. Und zu guter Letzt eine Pralinenmousse mit Punschfrüchten und gebrannten Haselnüssen. Das Menü muss unter www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de vorbestellt werden.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg in diesem Jahr an den Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag. Freitags ist der Markt von 16 bis 21:30 Uhr geöffnet. Samstags von 12:30 bis 21:30 Uhr. Und am Sonntag können die Besucher von 11:30 bis 20 Uhr in die wundervolle Märchen- und Weihnachtswelt eintauchen.

Am bequemsten sichert man sich sein Ticket online unter www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de. Vor Ort gibt es eine Tageskasse. Das Parken ist frei.

