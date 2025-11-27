Erlebnisreise über das Tollwood Winterfestival

Die besten Tipps fürs Festival-Erlebnis am ersten Wochenende auf der Theresienwiese



Das erste Tollwood-Wochenende steht bevor. Was erwartet das Publikum neben dem Markt der Ideen und schmackhafter Bio-Gastronomie aus der ganzen Welt? Fünf Tipps für ein genussvolles Festivalerlebnis auf der Theresienwiese:

Wer flippert denn da?

Ups, wer sitzt denn da auf meinem Flipper? Ein lustiges Wesen. Zu sehen ist das bei „Steam Pinballs“ nur mit der Virtual-Reality-Brille. Holoqué bringt auf dem Performanceplatz auf dem Tollwood Winterfestival noch bis Sonntag, 30. November, die Flipper ins digitale Zeitalter. Freitag und Samstag, 28. und 29. November, 15 und 18:30 Uhr, am Sonntag, 30. November, um 14 und 17:30 Uhr.

Ein Kamel auf der Theresienwiese

Da läuft ein Kamel übers Winterfestival. Chamôh sehnt sich nach fernen Welten – und ausgiebigen Streicheleinheiten. Das gigantische Kamel bahnt sich seinen Weg über die Theresienwiese, am Freitag, 28. November, um 17 und 20 Uhr, am Samstag, 29. November, um 16 und 19 Uhr und am Sonntag, 30. November, um 15 und 18 Uhr.

Musik für die ganze Familie

Tom & Heiner sind wieder da. Die beiden Münchner Originale bringen lustige Lieder zum Mitsingen und Tanzen in den Hexenkessel – am Samstag, 29. November, um 13:30 Uhr – Eintritt frei.

Und ab Montag auf dem Tollwood Winterfestival?

Der Brooklyn Healer lädt in sein Therapie-Mobil auf dem Performanceplatz. München trifft sich zum Rudelsingen im Hexenkessel am Montag, 1. Dezember, um 19 Uhr. Hier begrüßt Kabarettist Andreas Rebers, bevor alle Karaoke im Chor singen mit Ulric Wurschy und Volker Becker. Auch hier gilt: Eintritt frei!

Staunen im Theaterzelt

Ist es Magie? Ist es Zirkus? Ist es Poesie? Von allem etwas und noch viel mehr: So verzaubert Johann Le Guillerm die Gäste im Theaterzelt. Der mehrfach ausgezeichnete Künstler macht in „Terces“ die Magie der Objekte erlebbar. Seine selbst gebauten Apparaturen versetzt er mit einer kleinen Geste, einem Atemzug oder einem Fingerzeig in Bewegung. Räder rollen, Spiralen winden sich, Fahrzeuge wie Schneckenhäuser gleiten scheinbar von selbst über die Bühne – niemand weiß genau, was sie antreibt. Fürs Wochenende gibt es nur noch wenige Resttickets. „Terces“ läuft noch bis 21. Dezember täglich außer montags und mittwochs immer um 19:30 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Tickets unter www.tollwood.de

Tollwood Winterfestival – Eintritt frei!

Zeitraum: 25. November bis 23. Dezember

Ort: Theresienwiese

„Terces“ – Die Magie der Objekte, Johann Le Guillerm

Ort: Tollwood Winterfestival Theaterzelt (bestuhlt, freie Platzwahl)

Datum: 25. November – 21. Dezember 2025

Einlass: 45 Minuten vor Beginn ins Foyer, 20 Minuten vor Beginn ins Hauptzelt

Beginn: Di, Do, Fr, Sa – 19:30 Uhr; So – 18 Uhr

Dauer: ca. 90 Min.

Altersempfehlung: ab 7 Jahren

Eintritt: ab 39 Euro, (ermäßigt 29 Euro) / Socialticket 19 Euro

Climate-Fair-Beitrag: 3 Euro – freiwilliger Beitrag zu ClimateFair-Projekt von Klimaschutz+ Stiftung e.V. und dem Klima-Bündnis e.V.

Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als MVV-Ticket.