Erneute Sprengung eines Geldautomaten in Ottobrunn

Am Mittwoch, 11.10.2017, gegen 03.30 Uhr, stellte ein Zeitungsfahrer in einer Bankfiliale in der Naupliaallee zunächst eine starke Rauchentwicklung fest. Im Anschluss bemerkte er, dass ein dort befindlicher Geldautomat offenbar gewaltsam geöffnet worden war.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass unbekannte Täter, um 03.17 Uhr, den Geldautomaten durch Einleitung von Gas aufsprengten und diesen dadurch beinahe vollkommen zerstörten. Anschließend entnahmen die Täter eine größere Menge Bargeld und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Naupliaallee oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Naupliaallee Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.