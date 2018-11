Eröffnung des Winterzaubers auf dem Viktualienmarkt am 23.11.2018

Am Freitag, 23. November, beginnt die Veranstaltung „Winterzauber“ auf dem Viktualienmarkt. Das traditionelle „Anleuchten“ findet um 16.30 Uhr statt: Kommunalreferentin Kristina Frank und Boris Schwartz, Zweiter Werkleiter der Markthallen München, lassen die weihnachtliche Beleuchtung zum ersten Mal in diesem Jahr erstrahlen. Die Lichter an Laternen, dem Müllhaus und – als echtes Highlight – am Maibaum hellen den Viktualienmarkt in der dunklen Jahreszeit auf.

Bis Sonntag, 6. Januar, stehen 18 zusätzliche Hütten mit hochwertigen Leckereien, Glühweinausschank und handgemachten Artikeln an verschiedenen Standorten auf dem Markt. Sie ergänzen das winterlichen Angebot der Viktualienmarkt-Händlerschaft. Der Winterzauber ist Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am Montag, 24. Dezember, schließen der Markt und die zusätzlichen Buden bereits um 14 Uhr. Am Montag, 31. Dezember, und Sonntag, 6. Januar, verkaufen die Händlerinnen und Händler vom Winterzauber von 11 bis 18 Uhr.

Sehenswert ist außerdem die Markt-Krippe in der Nähe des Biergartens, deren Holzfiguren an Marktleute erinnern. Zusätzlich steht ein historisches Kinderkarussell in der Nähe des Karl-Valentin-Brunnens.

„Der Winter ist eine harte Zeit für die Händlerinnen und Händler auf dem Viktualienmarkt: Es wird früh dunkel, die Kälte kriecht in die Standl und die Besucherzahlen gehen zurück. Doch mit unserem leuchtenden Maibaum und der Veranstaltung ‚Winterzauber‘ locken wir unsere Kundinnen und Kunden wieder auf den Markt. Leckereien und Handgemachtes an den 18 zusätzlichen Hütten runden den Einkauf an den Marktständen ab“, so Kommunalreferentin Kristina Frank.

Von Montag bis Freitag zwischen 17 und 20 Uhr untermalen Musiker die winterliche Stimmung auf dem Markt. Das Jazzinstitut der Musikhochschule München übernimmt in diesem Jahr die musikalische Programmgestaltung des Winterzaubers.

Die Kinder dürfen sich am Donnerstag, 6. Dezember, auf den Nikolaus freuen. An diesem Tag erwarten sie zahlreiche Aktionen, wie Kränze binden oder Lebkuchen verzieren. Der Nikolaus besucht den Markt zwischen 16 und 18 Uhr und verteilt Obst und Nüsse.