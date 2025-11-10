Eröffnung Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz

Die feierliche Eröffnung des traditionellen Christkindlmarkts findet am Montag, 24. November, 17 Uhr, statt. Im Rahmen der Zeremonie wird Oberbürgermeister Dieter Reiter gemeinsam mit dem Ellmauer Bürgermeister, Klaus Manzl und einer Delegation, den Christbaum erstmals erleuchten lassen – begleitet vom Geläut des Alten Peters.

Bis zum 23. Dezember betreiben Ellmauer Ortsvereine einen Glühweinstand im Innenhof des Rathauses. Dort werden neben heißem Glühwein auch Tiroler Schmankerl angeboten.

Der Christbaum wird mit seinen mehr als 3.000 Lichtern bis zum 6. Januar 2026 in festlichem Glanz erstrahlen. Um neben dem Einsatz der LED-Technik weitere Energie zu sparen, wird die Beleuchtung auch heuer nicht schon vormittags eingeschaltet, sondern erst mit Einbruch der Dämmerung gegen 16 Uhr bis 8.15 Uhr am nächsten Morgen. Am 9. Januar wird der Baum abgebaut. Welche „Karriere“ der Baum nach seinem Einsatz auf dem Marienplatz haben wird, ist noch offen.