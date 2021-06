Eröffnung von „Bayern spielt“ am 29. Juni auf dem Königsplatz München

In Kooperation mit dem städtischen Förderprogramm „Kultursommer in der Stadt“ findet von Dienstag, 29. Juni, bis Montag, 5. Juli, die Eröffnungswoche von „Bayern spielt“ am Königsplatz statt. Oberbürgermeister Dieter Reiter wird am Mittwoch, 30. Juni, vor Ort sein und gemeinsam mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Bernd Sibler, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, sowie Till Hofmann, Veranstalter Eulenspiegel Concerts, sprechen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „An sieben Tagen wird es am Königsplatz ein Open Air mit Theater, Performance und Konzerten geben. Das Spektrum reicht inhaltlich von Herrgott bis Hip Hop – es dürfte also für alle etwas dabei sein. Besonders freut mich, dass wir auf diesem weitläufigen Platz täglich bis zu 900 Kulturgäste begrüßen dürfen. Im Schulterschluss mit dem Freistaat Bayern haben wir Lösungen gefunden, wie der Neustart der Kultur diesen Sommer gelingen kann. Die Menschen brauchen wieder Inspiration, Vergnügen und Austausch“.

Die Stadt setzt durch die Überlassung des Königsplatzes und wesentliche Programmbausteine gemeinsam mit dem Freistaat Bayern mit der Eröffnungswoche von „Bayern spielt“ ein bayernweites Zeichen für Kunst und Kultur. Den Auftakt machen die Münchner Kammerspiele am Dienstag, 29. Juni, mit der Performance „What is the city but the people?“, an der über 150 Münchner*innen mitwirken werden. Der Eintritt ist frei. Mit dem Münchner Volkstheater wird am Sonntag, 4., und Montag, 5. Juli, ein weiteres städtisches Theater Präsenz zeigen. Mit dem „Brandner Kaspar“ wird das Publikum einen echten Klassiker erstmals Open Air sehen können. Karten kosten 32,90 und 45,10 Euro.

Das Musikprogramm am Freitag, 2., und Samstag, 3. Juli, wird sich vor allem an jüngere Münchner*innen richten. Am Freitag, 2. Juli, treten Taby Pilgrim, Fatoni & Edgar Wasser sowie Mola auf, am Samstag, 3. Juli, sind Lugatti & 9INE, Ahzumjot, Dexter und Crux Pistols auf der Bühne. Die Tickets kosten einheitlich 32,80 Euro. Die Münchner Symphoniker und Dreiviertelblut (30. Juni) und das Residenztheater mit „Die drei Musketiere“ sind außerdem mit von der Partie. Eintritt jeweils 33,90 beziehungsweise 45,10 Euro.

Koordiniert und organisiert wird das Festival von Eulenspiegel Concerts, gefördert durch den Freistaat Bayern. Tickets sind erhältlich unter http://www.muenchenticket.de. Von Freitag, 16., bis Mittwoch, 21. Juli, folgt dann das Kunstareal-Fest rund um Königsplatz und Pinakotheken. Neben den Staatlichen Museen, dem städtischen Lenbachhaus und dem städtischen NS-Dokumentationszentrum München wirken auch viele weitere Akteure aus Kunst, Kultur und Wissen mit.

Im Rahmen von „Kultursommer in der Stadt“ fördert die Stadt das mehrwöchige Musikprogramm in der Südkurve des Olympiastadions, den Theatron Musiksommer im Stadion, Kultur auf der Theresienwiese mit Resls Kollektivgarten und Kunst im Quadrat, Veranstaltungen auf dem Giesinger Grünspitz, Club-Programme im Freien, das Virtual-Reality-Projekt denkFEmale, ein stadtweites Jazzprogramm, Literatur im Freien und Pop Up Kino, Kulturangebote für Kinder von Pädagogischer Aktion / Spielkultur e.V. und ein Familienprogramm in der Eventfabrik. Das Münchner Stadtmuseum veranstaltet das zweimonatige Kulturprogramm „Sommer im Hof“ mit vielen Kooperationspartnern, das Deutsche Theater präsentiert Kabarett, Konzerte und den „Musical Salon“ in seinem Innenhof und die Pasinger Fabrik legt wieder ein „Sommerfrische“-Festival auf. Im Rahmen der Sommervolkshochschule gibt es zudem zahlreiche Exkursionen, Radtouren und weitere Kurse an der frischen Luft. Die Stadtteilwochen finden in diesem Jahr von Freitag, 25. Juni, bis Sonntag, 4. Juli, im Stadtbezirk Allach-Menzing-Pasing und von Donnerstag, 15., bis Mittwoch, 21. Juli, in Sendling-Westpark statt.

Die Veranstaltungen werden bei freiem Eintritt oder zu moderaten Eintrittspreisen stattfinden. Das Programm wird ab Anfang Juli auf kultursommerinderstadt.de online sein.

Das diesjährige Förderprogramm „Kultursommer in der Stadt“ wird mit 200.000 Euro vom städtischen Kulturreferat und mit 380.000 Euro von der Bundeskulturstiftung unterstützt. Wie im letzten Jahr ist zudem eine Unternehmensspende in Höhe von 300.000 Euro beim Kulturreferat eingegangen. Mit 50.000 Euro sorgt die Jazz-Stiftung München dafür, dass dieses Musikgenre auf mehreren Open Air Bühnen ein breites Gehör findet.