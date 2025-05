Eröffnungsfest Kinderhaus Klangwelt (Freiham) am 30. Mai 2025

Am 1. September 2024 hat das Kinderhaus Klangwelt in Freiham seine Arbeit in Regie des Kreisjugendring München-Stadt (KJR) aufgenommen. Am Freitag, 30. Mai feiert die Kita im Hans-Clarin-Weg 10 mit ihren Kinderkrippen- und Kindergartengruppen ihre offizielle Eröffnung mit einem Fest für Kinder und Familien.

Um 13 Uhr startet der offizielle Teil mit der Begrüßung durch Stadträtin Barbara Likus und KJR-Vorsitzende Judith Greil. Ab 14 Uhr stehen zahlreiche Angebote für Kinder und Familien auf dem Programm.

Kinder können an mehreren Stationen eigene Buttons erstellen, den Erdball auf dem Schwungtuch balancieren oder sich beim Kinderschminken in einen Schmetterling, einen Tiger oder in Phantasiewesen verwandeln. Natürlich sind, passend zum Schwerpunkt des Kinderhaus Klangwelt, auch musikalische Stationen dabei. Kinder können ganz einfach eigene Rhythmus- und Percussion-Instrumente basteln.

Kinder, Familien, Interessent*innen sowie Freund*innen und Nachbar*innen des Hauses sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei, das Fest endet um 16 Uhr.

Über das Kinderhaus Klangwelt

Das Kinderhaus Klangwelt liegt im neu entstandenen Stadtteil Freiham und verfügt über großzügige Räume mit bespielbaren Fluren und einem Garten, der vielfältige Spiel- und Aktionsmöglichkeiten bietet. Als „Haus für Kinder Hans-Clarin-Weg“ bestand die Einrichtung bereits in Trägerschaft der Landes-hauptstadt München. 2024 hat der Kreisjugendring München-Stadt die Trägerschaft übernommen und mit neuem Team ein neues, teiloffenes Konzept umgesetzt. Die Besonderheit ist nun der Schwerpunkt Musik, der auch im Namen „Kinderhaus Klangwelt“ anklingt. Dieses bietet Kindern Spaß und Freude bei rhythmischen Angeboten und gemeinsamem Singen. Auch können Kinder hier verschiedene Musikinstrumente kennenlernen. Räumlich bietet die Einrichtung dazu vielfältige Möglichkeiten, neben einem Musikraum ist auch die Turnhalle für musikalische Angebote ideal nutzbar.

Das Kinderhaus Klangwelt befindet sich noch im Aufbau, derzeit werden 46 Kinder zwischen null und sechs Jahren in einer Krippen- und zwei Kindergartengruppen betreut. Das Haus ist für 111 Kinder und je drei Kinderkrippen- und Kindergartengruppen ausgelegt.