Eros Ramazzotti Vita Ce N’è World Tour – 17.02.2019 Olympiahalle München

Eros Ramazzotti im Frühjahr 2019 mit neuem Album live auf Welt-Tournee

Große Dinge kündigen sich in Italien an: Eros Ramazzotti veröffentlicht am 23. November 2018 ein neues Album mit dem Titel „Vita Ce N’è“ und geht ab Februar 2019 unter dem selben Motto, das man mit „Hier ist das Leben“ übersetzen könnte, auf Welt-Tournee durch fünf Kontinente, die ihn auch nach Deutschland führen wird: Insgesamt fünfmal ist der italienische Superstar im Februar und April nächsten Jahres hierzulande live zu sehen und zu hören sein – zum Auftakt seiner Tournee am 17. Februar in München sowie danach in Köln (20.02.), Stuttgart (25.02.), Leipzig (11.04.) und Mannheim (13.04.).

Werbung / Anzeige

Seit den 1990ern ist der Römer aus Cinecittà mit Hits wie „Cose della vita“, „Più bella cosa“ (natürlich auch in der Duett-Version mit Tina Turner!), „Quanto amore sei“, „Un’emozione per sempre“ oder „Se bastasse una canzone“ einer der erfolgreichsten Künstler. Ramazzotti hat in seiner Laufbahn mehr als 50 Millionen Alben verkauft und weltweit um die 150 Platinplatten erhalten. Mit seiner nasalen Stimme als charakteristischem Merkmal und einer unglaublich musikalischen Wandlungsfähigkeit hat er sich in die Herzen von Millionen Fans gespielt und ist bis heute eine Ausnahmeerscheinung. Der Meister des romantischen Pop hat in seiner Laufbahn auch immer wieder bewiesen, dass er ein ganz schöner Rocker sein kann und bei seinen Duetten mit berühmten und noch viel berühmteren Kolleginnen und Kollegen von Andrea Bocelli und Luciano Pavarotti über Ricky Martin und Carlos Santana bis hin zu Anastacia und Nicole Scherzinger seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Vor allem aber live ist Ramazzotti ein Vulkan und reißt jeden mit seiner großen Show und seiner wahnsinnigen Bühnenpräsenz mit. Wie gut, dass man sich davon bereits in wenigen Monaten selbst überzeugen kann – wenn Eros Ramazzotti wieder in Deutschland zu Gast sein und seine Fans mit seiner Stimme, seinem Charme, seiner musikalischen Exzellenz und neuen Liedern von „Vita Ce N’è“ begeistern wird.

Tickets für die deutschen Konzerte von Eros Ramazzotti ab Montag, den 10. September, 20:00 Uhr exklusiv via spotify.de erhältlich. Am Mittwoch, den 12. September, 10:00 Uhr startet der Vorverkauf auf eventim.de und ab Donnerstag, den 13. September, 10:00 Uhr gibt es die Karten auch an allen bekannten CTS–VVK-Stellen.

Tickets sind telefonisch unter 01806 – 570070 (0,20 € / Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 € / Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen), im Internet unter www.eventim.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Bitte beachten Sie die folgenden, für München geltenden Jugendschutzregelungen :

Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zu der Veranstaltung. Kinder zwischen 6 und unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person eingelassen werden.