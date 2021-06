Erste Hallenbäder und Saunen öffnen

Südbad, Nordbad, Cosimawellenbad machen den Auftakt

In der kommenden Woche öffnen die ersten Hallenbäder und Saunen in München. Damit bieten die SWM allen Schwimmerinnen und Schwimmern eine Schlechtwetter-Alternative zu den bereits geöffneten Freibädern. Auch Schwimmkurse können dann gebucht werden; sie beginnen ab Montag, 21. Juni.

Den Auftakt machen am Freitag, 18. Juni, das Südbad und das Nordbad, am Samstag, 19. Juni, folgt das Cosimawellenbad (jeweils Hallenbad und Sauna; kein Wellenbetrieb).

Die Sauna im Dantebad öffnet am Montag, 14. Juni, die Saunalandschaft im Prinzregentenbad geht am Samstag, 19. Juni, in Betrieb. Bei allen Saunen sind nur Schwitzkabinen über 60°C in Betrieb, Aufgüsse erfolgen ohne Wedeln, die Dampfbäder bleiben geschlossen.

Das Bad Giesing-Harlaching öffnet am 21. Juni in diesem Jahr als Kurs- und Vereinsbad.

Ab dann finden hier auch wieder Schwimmkurse statt. Die Angebote stehen ab Anfang kommender Woche online auf www.swm.de/baeder und können dort gebucht werden. Unter anderem starten mindestens 16 Kinderschwimmkurse für insgesamt knapp 100 Kinder ab dem 21.6. Weitere Kursangebote werden fortlaufend ins Programm aufgenommen.

Eintrittspreise

Coronabedingt können einige Attraktionen nur eingeschränkt betrieben werden. Solange die Einschränkungen bestehen, gelten weiterhin die niedrigeren Sonder-Eintrittspreise aus dem Vorjahr:

Erwachsene zahlen im Hallenbad 5 Euro, Kinder und Jugendliche (6-14 Jahre), Schwerbehinderte und Inhaber des München-Passes zahlen 3 Euro. Mit der SWM Bäderkarte sinkt der Preis auf 4,50 bzw. 2,70 Euro. Die Familienkarte kostet 16 Euro. Ein Saunabesuch kostet 15 Euro, mit Bäderkarte 13,50 Euro.

Wegen der Besucherzahlbeschränkung ist die Badezeit in den Hallenbädern auf drei Stunden begrenzt, die Saunazeit auf vier Stunden. Die Nachzahlung kostet jeweils 5 Euro pro angefangener halber Stunde.

So geht es weiter:

In der Olympiaschwimmhalle finden derzeit noch Nacharbeiten der Revision statt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Ersatzteilen verzögert sich die Fertigstellung. Die SWM informieren, sobald die Schwimmhalle wieder in Betrieb gehen kann.

Für die Nutzerinnen und Nutzer des M-Fitnesscenters öffnen bereits am kommendem Mittwoch, 16. Juni, wieder die Sauna und das Lehrschwimmbecken. Müller’sches Volksbad, Westbad, Michaelibad und das Bad Forstenrieder Park werden Mitte September (mit dem Ende der Sommerbadsaison) öffnen.

Corona-Regeln und Kontaktdatenerfassung

Auch in den Hallenbädern gelten die gängigen Corona-Regeln, wie etwa die Maskenpflicht. Die SWM werden in den kommenden Tagen ihre Corona-FAQs auf www.swm.de/baeder mit Infos zu den Hallenbädern ergänzen.

Ebenso müssen beim Besuch die Kontaktdaten erfasst werden – entweder per Zettel oder durch das Einchecken mit der „Luca App“. Der Zugang zum Bad erfolgt ausschließlich über die Kasse, auch bei Nutzung der SWM Bäderkarte.

Bei starkem Andrang ist auf Grund der Besucherzahlbegrenzung mit Wartezeiten zu rechnen. Auf www.swm.de/baeder kann man aber in Echtzeit prüfen, wie hoch die Auslastung in jedem Bad ist.

Saisonkräfte machen Öffnung möglich

Ende vergangener Woche hatte Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, dass in dieser Woche auch Hallenbäder und Saunen in Bayern ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen.

Die SWM hatten ihr Personal bislang auf den laufenden Freibadbetrieb konzentriert. Aufgrund der lange unklaren Öffnungsperspektive konnten die notwendigen Saisonkräfte erst verspätet eingestellt werden. Inzwischen haben die SWM aber genug Personal, um neben den Freibädern auch einen Teil der Hallenbäder und der Saunen in Betrieb zu nehmen.

Infos zu Öffnungszeiten und Preisen: www.swm.de/baeder