Erster „GLAMOUR Shopping-Market“ auf Münchner Praterinsel

München, 25. Januar 2019. Am Samstag, den 2. März 2019, lädt GLAMOUR zum ersten „GLAMOUR Shopping-Market“ in die Münchner Praterinsel. Bei dem exklusiven Fashion- & Lifestyle Event können LeserInnen sich getreu dem Motto „Detox Your Wardrobe“ selbst um einen Verkaufsstand bewerben und ihre gebrauchten Premium-Kleidungsstücke vor Ort verkaufen. BesucherInnen haben vor Ort nicht nur die Möglichkeit, die trendigen Secondhand-Pieces der LeserInnen und der GLAMOUR Redaktion zu erwerben, sondern auch Angebote von lokalen Marken und exklusiven Partnern in Anspruch zu nehmen.

Insgesamt werden bis zu 60 von GLAMOUR handverlesene Verkäufer ihre Secondhand-Schätze auf rund 1.000m² in der Praterinsel in München anbieten. GLAMOUR kuratiert das Sortiment und stellt die einheitliche Ausstattung für die Stände. Die shoppingaffine Leserschaft kann sich ab sofort auf www.glamourshopping.de um einen Verkaufsstand bewerben.

Shoppen für den guten Zweck

Auch die GLAMOUR-Redaktion wird ihre privaten Kleiderschränke öffnen und Vintage-Teile vor Ort zum Verkauf anbieten. Das Besondere: Der gesamte Erlös, den die Redaktion erzielt, wird an „Rebelle with a cause“ gespendet. Mit diesem Projekt unterstützt Rebelle, der Onlinestore für Premium-Secondhandware, die gemeinnützige Organisation „Plan International“, die sich weltweit für die Stärkung der Rechte von Mädchen einsetzt.

Vor Ort erwarten die BesucherInnen außerdem GLAMOUR-like inszenierte Styling-Lounges, DJs, Food-Trucks und jede Menge Inspiration.

GLAMOUR baut Dachmarke „GLAMOUR Shopping“ weiter aus

Mit dem neuen Shopping-Event baut das Magazin GLAMOUR seine Dachmarke „GLAMOUR Shopping“ weiter aus: „GLAMOUR bringt schon seit vielen Jahren LeserInnen und Händler bei Shopping-Events und Aktionen zusammen“, sagt Publisher André Pollmann. „Der Weg ins Herz und das Gedächtnis führt über Emotionen und Erlebnisse. Mit unserem GLAMOUR Shopping-Market stärken wir die Emotionalität unserer Marke und bieten unseren LeserInnen die Möglichkeit, Teil unserer Markenwelt zu sein.“

Veranstaltungshinweis:

„GLAMOUR Shopping-Market“ am Samstag, 2. März 2019, 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr, in der Praterinsel in München.

Tickets, Standanmeldung und alle weiteren Infos zum „GLAMOUR Shopping-Market“ gibt es unter www.glamourshopping.de.

Über „GLAMOUR Shopping“:

Unter dem Markendach von GLAMOUR lancierte Condé Nast im Frühjahr 2018 „GLAMOUR Shopping“. Ausgewählten Premium-Partner stehen seither Shopping-Events und Aktionen als neue Marketingplattform für punktuelle Produkt- und Branding-Kampagnen zur Verfügung. Neben der zweimal im Jahr stattfindenden „GLAMOUR Shopping-Week“, der „GLAMOUR Beauty-Week” und ihrem flankierendem Beauty-Event dem „GLAMOUR Beauty Festival”, gibt es unter der Dachmarke über das ganze Jahr hinweg verschiedene Shopping-Specials und Angebote. Über die „GLAMOUR Shopping“-App können Lifestyle-Marken, die junge und shoppingaffine Zielgruppen aktivieren wollen, im hochwertigen Markenkosmos von GLAMOUR mit innovativen digitalen Formaten ihre Aktionsangebote präsentieren und so gezielt ihren Abverkauf ankurbeln. Der „GLAMOUR Shopping-Market“ findet unter der Dachmarke erstmalig am 2. März 2019 in der Münchner Praterinsel statt.