Erster Tag Downunder Fest 2025: Toller Auftakt trotz Hitze

Heiß war es am Freitag, aber die Stimmung am Rindermarkt war noch heißer: Das Downunder Fest 2025 startete erfolgreich in seine dreitägige Australien- und Neuseeland-Feier. Bereits vor 13 Uhr fanden sich die ersten Gäste auf dem Festivalgelände am Rindermarkt in München ein.

Den Auftakt machte die australische Musikerin Lucy Gallant, die mit ihrem Mix aus Folk, Soul und World Music das Publikum sofort in Sommerlaune versetzte. Später sorgte die Münchner Formation The Funeral Band für rockige Töne, bevor die Nationalhymnen von Australien, Neuseeland und Deutschland erklangen.

Am Nachmittag begeisterte Caitlin Dalton gleich in zwei Sets mit energiegeladenem Indie-Pop. Zum Abend hin übernahm die in München bestens bekannte Sängerin Yudid, die mit ihrer kraftvollen Stimme und zwei intensiven Auftritten das Publikum bis in die Nacht hinein fesselte.

Trotz Temperaturen über 30 Grad ließen sich die Gäste die gute Laune nicht nehmen. Australisches Bier, neuseeländischer Wein und internationale Spezialitäten sorgten für die passende Erfrischung.

„Wir sind begeistert vom Auftakt – die Stimmung war großartig, die Bands haben alles gegeben, und das Publikum war von Anfang an dabei“, resümierte ein sichtlich zufriedener Veranstalter am Abend.

Das Festival geht am Samstag und Sonntag mit weiteren Konzerten, kulinarischen Angeboten und einem bunten Kulturprogramm weiter.

Weitere Informationen: https://downunderfest.de/

Das Downunder Fest 2025 wird von Guinness, Australien- und Neuseeland-Reisespezialisten Travel Essence und Ned Kelly’s gesponsert. Neben Guinness und Paulaner wird das Downunder Fest auch Coopers Bier anbieten. Diese 150 Jahre alte Brauerei ist die älteste familiengeführte Brauerei in Australien und die einzige, die Biere streng nach dem Reinheitsgebot braut. Auch Bunnings, eine australische Baumarktkette, und Budgy Smugglers, ein Bekleidungsunternehmen, unterstützen das Fest.