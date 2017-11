Erster Trailer zum verrückten Animationsabenteuer: Tad Stones und das Geheimnis von König Midas (dtsch. Kinostart: 11.01.18)

Eine rätselhafte Halskette ist Auslöser für eine aufregende Abenteuerjagd von Tad Stones um die halbe Welt! Der entdeckungsfreudige Tad begibt sich dieses Mal auf die Spuren eines lang gehegten Geheimnisses und muss ganz nebenbei noch seine heimliche Angebetete, Archäologin Sara, aus den Fängen eines heimtückischen Verbrechers befreien. Einen Einblick in die turbulente Schatzsuche bietet der erste Trailer:

Zum Inhalt:

Der liebenswerte Tad Stones verdient seine Brötchen als Bauarbeiter, träumt aber seit seiner Kindheit davon, als Archäologe und Schatzjäger die Welt zu erkunden. Die Aufregung ist groß, als ihn eines Tages die renommierte Archäologin und sein heimlicher Schwarm Sara Lavroff bittet, ihr bei der Lösung des geheimnisvollen Rätsels um die Halskette von König Midas zu helfen. Doch dann wird während der Mission Sara plötzlich vor Tads Augen von dem zwielichtigen Millionär Jack Rackham entführt, der mit ihrer Hilfe in den Besitz der rätselhaften Kette kommen möchte. Mit vereinten Kräften treten Tad, sein Hund Jeff, Saras Assistentin Tiffany und die tollpatschige Mumie den Wettlauf gegen die Zeit an und begeben sich auf eine spannende Verfolgungsjagd um Sara und die Halskette aus den Händen von Fiesling Rackham zu befreien …

Einmal um die halbe Welt und hinein in das wildeste Abenteuer aller Zeiten! Unter der Regie von Enrique Gato („Einmal Mond und zurück“) nimmt das rasante und warmherzige Animationsabenteuer TAD STONES UND DAS GEHEIMNIS VON KÖNIG MIDAS große und kleine Entdecker mit auf eine turbulente Jagd nach einer sagenumwobenen Halskette. Der aufgeweckte und farbenfrohe Familienspaß startet am 11. Januar 2018 in den deutschen Kinos – auch in 3D!