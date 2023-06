Erster von 200 Mobilitätspunkten eröffnet

Shared-Mobility-Angebote sind eine attraktive Alternative zum privaten Pkw und eine optimale Ergänzung zu Fahrten mit dem ÖPNV – vor allem dann, wenn die Angebote eng verknüpft und einfach zu nutzen sind. In München findet diese Verknüpfung zunächst an bis zu 200 sogenannten Mobilitätspunkten statt: Oberbürgermeister Dieter Reiter hat gemeinsam mit Mobilitätsreferent Georg Dunkel, Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer, MVG-Chef Ingo Wortmann, MVV-Marketingleiterin Sandra Bobic und der Unterstützung der Shared-Mobility-Anbieter in der Knöbelstraße den ersten sogenannten Mobilitätspunkt eröffnet. Unter dem Motto „Mobilität auf den Punkt gebracht“ bündeln diese Punkte künftig diverse Angebote von Carsharing-Autos über Leihräder bis hin zu Elektrorollern an Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Für die Umsetzung der Verkehrswende müssen wir attraktive Alternativen zum eigenen Auto anbieten. Neben dem Ausbau des ÖPNV und der Schaffung einer sicheren Infrastruktur für Fußgänger*innen und Radfahrende bildet der Ausbau der Shared Mobility da einen wichtigen Baustein. Die bis zum Jahr 2026 insgesamt 200 neuen Mobilitätspunkte bündeln diese Angebote künftig an gut erreichbaren Standorten – und machen es für die Münchner*innen noch einfacher, das eigene Auto auch mal stehen zu lassen.“

Die Eröffnung des Mobilitätspunkts in der Knöbelstraße ist nur der Auftakt. Bereits am Samstag, 17. Juni, folgen weitere sieben Mobilitätspunkte: am Oberanger, am Georg-Freundorfer-Platz, am Heimeranplatz, in der Westendstraße, in der Falkenstraße, am Kolumbusplatz und in der Schlottauerstraße. Im Laufe dieses Jahres sollen noch weitere 60, bis Ende 2026 in einer ersten Ausbaustufe sogar 200 solcher Punkte im Stadtgebiet entstehen. Ziel ist ein einmaliges, flächendeckendes Mobilitätspunkte-Netz, sodass jede*r Münchner*in die Angebote künftig innerhalb von fünf Gehminuten um seinen Wohnort erreichen kann.

Zu erkennen sind die Mobilitätspunkte an entsprechenden Informationsstelen, die mit dem Logo „mp“ gekennzeichnet sind. Die Mobilitätspunkte sind ein Projekt aus der im Januar 2022 vom Münchner Stadtrat beschlossenen Teilstrategie „Shared Mobility“, einem Part der „Mobilitätsstrategie 2035“.

Mobilitätsreferent Georg Dunkel: „Die neuen Mobilitätspunkte erleichtern den Bürger*innen eine individuelle Mobilität mit vielfältigen Angeboten. Das mit 200 Standorten sehr dichte Netz hat Pioniercharakter, nicht nur in München – und trägt durch die Verzahnung der „geteilten Mobilität“ zur Verkehrswende und zu einer lebenswerten Stadt bei.“

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Das Baureferat kümmert sich um die bauliche Umsetzung der neuen Mobilitätspunkte. Wir beschildern und markieren die Verkehrsflächen, falls nötig passen wir diese baulich an. Außerdem stellen wir die Stelen auf. Sie kennzeichnen auch von Weitem gut sichtbar die Mobilitätspunkte und zeigen, welche Angebote vor Ort zur Verfügung stehen. Darüber hinaus installieren wir an den Mobilitätspunkten – wo möglich – Fahrradpumpen, -reparaturstationen und -abstellbügel. Die Mobilitätspunkte schaffen einen einfachen und flexiblen Zugang zu klimaverträglichen Mobilitätsangeboten und sind ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Verkehrswende und einer klimaverantwortlichen Mobilität.“

Die Nutzung der Angebote ist einfach: Nach der Registrierung über die App oder auf der Webseite des jeweiligen Anbieters können die Fahrzeuge flexibel genutzt und an Mobilitätspunkten, in Abstellflächen oder frei im Geschäftsgebiet der Anbieter zurückgegeben werden.

Die Apps von MVG und MVV bieten schon heute Auskünfte, Routing und Live-Abfahrtszeiten des ÖPNV. In Kooperation mit dem Mobilitätsreferat bündeln sie auch für die Mobilitätspunkte zahlreiche Shared-Mobility-Angebote in München und der Region, mit dem Ziel, künftig alle Münchner Mobilitätsangebote zu beauskunften.

MVG-Chef Ingo Wortmann: „Die Eröffnung des ersten Mobilitätspunkts ist die logische Weiterentwicklung einer Reihe von Orten in der Stadt, an denen die Münchnerinnen und Münchner Shared Mobility nutzen können – ob Carsharing-Autos, E-Scooter oder unser MVG Rad. Wir integrieren die Mobilitätspunkte in unsere App MVGO und bieten den Fahrgästen damit für die erste und letzte Meile die ideale Ergänzung zu U-Bahn, Bus und Tram aus einer Hand. Wir erweitern damit die physische Verknüpfung unterschiedlicher Mobilitätsangebote um den digitalen Zugang für deren Nutzung. Die Mobilitätspunkte sind ein wichtiger Baustein für eine vernetzte und mobile Stadt, denn sie bringen die Angebote dahin, wo sie benutzt werden und bündeln sie an zentralen Anlaufstellen in den Quartieren.“ Neben der Verknüpfung der Angebote ist auch ein gemeinsames, einheitliches Konzept für die gesamte Region von besonderer Bedeutung. Die Umsetzung erfolgt deshalb nicht nur in enger Zusammenarbeit mit der städtischen Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und verschiedenen Shared-Mobility-Anbieter*innen, sondern auch mit dem Münchner VerkehrsVerbund (MVV).

MVV-Marketingleiterin Sandra Bobic: „Es freut uns sehr, dass wir mit allen Partnern nicht nur für München, sondern für das gesamte Verbundgebiet eine Stele mit großer Wiedererkennbarkeit und einheitlichen Standards entwickelt haben. Unsere Vision ist, dass das „mp“-Logo zukünftig – analog zum bekannten „Haltestellen-H“ – für alle Nutzer*innen im Münchner VerkehrsVerbund einen Verknüpfungspunkt für die individuelle Mobilität markiert. Ganz nach dem Gedanken: Ein Verbund. Alle Möglichkeiten.“ In der Region werden ab dem kommenden Jahr zunächst im Landkreis Fürstenfeldbruck, im Rahmen eines durch den Bund geförderten Projekts, flächendeckend in zehn Städten und Gemeinden über 60 weitere Mobilitätspunkte mit MVV-integrierten Angeboten eröffnet.

Am Samstag, 17. Juni, können sich Bürger*innen am Georg-Freundorfer-Platz über die Münchner Mobilitätspunkte informieren und die Angebote testen (www.muenchenunterwegs.de/termine). Weitere Informationen zu den Standorten, den Angeboten und zur Registrierung finden sich unter www.muenchenunterwegs.de/mp.